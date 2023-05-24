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11:16 24.05.2023

UADamage та Neo-Eco Ukraine працюють над оцінкою пошкоджень, збитків і забруднення територій унаслідок російської агресії

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UADamage та Neo-Eco Ukraine працюють над оцінкою пошкоджень, збитків і забруднення територій унаслідок російської агресії

Соціальний проєкт UADamage та Neo-Eco Ukraine оголосили про партнерство в рамках проєкту оцінки ушкоджень, збитків і забруднення постраждалих унаслідок агресії Росії громад в Україні.

"Наша спільна місія – відновити Україну після тотального руйнування будівель та інфраструктури окупантами. У партнерському проєкті UADamage та Neo-Eco Ukraine ми об'єднали технології штучного інтелекту та принципи циркулярної економіки. Ми створюємо інтерактивну багатошарову аналітичну платформу й пропонуємо дієві інструменти для масштабного відновлення територій у найкоротші терміни", - прокоментував мету проєкту агентству "Інтерфакс-Україна" засновник і генеральний директор UADamage Віталій Лопушанський.

Він уточнив, що інструменти UADamage вже використовували для виявлення та аналізу руйнувань у низці населених пунктів Київської області, Харкова та інших регіонів. Вони дають змогу оцінити масштаби пошкоджень і завданих збитків будинкам, інфраструктурі, сільському господарству та природі. Під час аналізу автоматично оцінюються супутникові зображення, які уточнюються більш актуальними і детальними даними, отриманими від зйомок дронами. Супутникові зображення показують рівень пошкоджень кожної будівлі шляхом порівняння зображень до війни і на сьогодні та класифікують їх за чотирма категоріями (об'єкти, які повністю, значно, незначно зруйновані або не мають видимих пошкоджень) для точного уявлення про масштаби руйнування. Окремо досліджують об'єкти соціальної інфраструктури та історичні будівлі. За потреби можливе детальне відтворення об'єктів у 3D-проєкції.

Як уточнив Лопушанський, кожне дослідження на місцях синхронізовано з діями військових адміністрацій, ППО, ДСНС та інших служб.

Завдяки співпраці з Neo-Eco Ukraine додано ще аналіз будівель з урахуванням будматеріалів, їхнього обсягу, різновидів, потенційної небезпеки (хризотиловий шифер).

"Точні та актуальні звіти UADamage та наша модель економіки замкненого циклу гарантують, що влада і ВПО зможуть спрямовувати кошти й зусилля туди, де вони найбільш потрібні, забезпечуючи підзвітність за допомогою даних", - зазначає директор проєкту Neo-Eco Ukraine Барт Грюєр.

Раніше повідомлялося, що Neo-Eco Ukraine підписала угоду про співпрацю з міжнародною благодійною організацією Mission East щодо проєкту в Миколаївській області. У його рамках передбачено перероблення відходів пошкоджених війною будівель на матеріали для екологічної реконструкції сільських населених пунктів області.

Перші результати дослідження і співпраці UADamage та Neo-Eco Ukraine в Миколаївській області буде публічно представлено в червні.

Французька компанія Neo-Eco вже 17 років працює за принципом економіки замкненого циклу - інтеграції використаних матеріалів. За цим самим принципом Neo-Eco реалізує проєкт відновлення семи житлових будівель у Гостомелі (Київська обл.).

Теги: #нерухомість #neo_eco #uadamage

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