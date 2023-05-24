Події

08:11 24.05.2023

Росіяни продовжують обстрілювати з артилерії Очаків Миколаївської області, є постраждалий

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Росіяни продовжують обстрілювати з артилерії Очаків Миколаївської області, є постраждалий

За минулу добу окупанти тричі завдавали ударів по Очакову, унаслідок обстрілу одна людина постраждала, було частково зруйновано приватні будинки, а також пошкоджено автомобілі та інфраструктуру, повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у середу вранці.

"23 травня, об 11:00, 12:58, 14:00 ворог наносив артилерійські обстріли по м. Очаків Очаківської громади. У результаті чого одна людина постраждала. Пошкоджено та частково зруйновано приватні будинки, автомобіль, об'єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінії -газо, -електропередач та мережі Інтернет. Наразі все відновлено", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, зазначив Кім, ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Зазначається, що в м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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