Події

08:05 24.05.2023

Україна має мінімум зброї для початку контрнаступу, але необхідні запаси для ведення тривалих боїв - Буданов

1 хв читати
Україна має мінімум зброї для початку контрнаступу, але необхідні запаси для ведення тривалих боїв - Буданов

Україна може почати великомасштабний контрнаступ найближчим часом із мінімальною кількістю зброї, але для тривалих боїв необхідні значні запаси, повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю японському виданню NHK.

"Багато мирних жителів усе ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо втрачати час. У нас уже є мінімум зброї та іншого обладнання. Усе, що я можу сказати, це те, що це скоро почнеться... Ми повинні витіснити Росію з нашої території. Ми будемо використовувати всі наші сили і засоби для досягнення цієї мети... Для успішного продовження операції нам необхідні значні запаси зброї та боєприпасів", - сказав він.

Також, пише видання, Буданов висловив думку, що саміт G7 у Хіросімі (Японія), у якому брав участь президент України Володимир Зеленський, дає можливість проконтролювати, якою мірою буде просуватися надання зброї Заходом.

Крім того, за словами начальника ГУР, було зірвано практично всі спроби росіян перешкодити контрнаступу українських військ.

"90% атак на військові об'єкти вже зірвано," - цитує слова Буданова японське видання.

"Реальність така, що в російських збройних силах, наприклад, людям, які працювали інженерами на підводних човнах, дають кулемети і кажуть "іди й атакуй". Дуже велика кількість російських солдатів деморалізована через сукупність чинників", - додав Буданов в інтерв'ю NHK.

 

 

 

Теги: #україна #контрнаступ #буданов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:03 24.05.2023
Протиповітряна оборона України буде пріоритетною темою наступного засідання у форматі "Рамштайн" - Пентагон

Протиповітряна оборона України буде пріоритетною темою наступного засідання у форматі "Рамштайн" - Пентагон

03:47 24.05.2023
Уряд США не погоджував поставок зброї воєнізованим угрупованням, які не входять до складу ЗСУ - Пентагон

Уряд США не погоджував поставок зброї воєнізованим угрупованням, які не входять до складу ЗСУ - Пентагон

16:45 23.05.2023
Україна готує політичний і практичний пакети для обговорення на саміті у Вільнюсі - посол у НАТО

Україна готує політичний і практичний пакети для обговорення на саміті у Вільнюсі - посол у НАТО

07:28 23.05.2023
Війна в Україні забрала життя майже 8,9 тис. цивільних, ще понад 15,1 тис. поранено

Війна в Україні забрала життя майже 8,9 тис. цивільних, ще понад 15,1 тис. поранено

06:38 23.05.2023
Окупанти за добу обстріляли 5 громад Сумської області, є поранені

Окупанти за добу обстріляли 5 громад Сумської області, є поранені

02:19 23.05.2023
Жителів Сумської області через обстріли евакуюють у безпечні регіони

Жителів Сумської області через обстріли евакуюють у безпечні регіони

00:53 23.05.2023
Держдеп підтвердив, що РФ намагається придбати зброю через Малі

Держдеп підтвердив, що РФ намагається придбати зброю через Малі

19:19 22.05.2023
Боррель закликає Україну проводити необхідні для вступу до ЄС реформи і не втратити "унікальний шанс"

Боррель закликає Україну проводити необхідні для вступу до ЄС реформи і не втратити "унікальний шанс"

18:43 22.05.2023
У НАТО обговорюють "гарантії безпеки" для України за аналогією з Ізраїлем - WSJ

У НАТО обговорюють "гарантії безпеки" для України за аналогією з Ізраїлем - WSJ

14:56 22.05.2023
Буданов звернувся до російських військовослужбовців із закликом здаватися в полон: Маєте вибір - померти або врятувати своє життя

Буданов звернувся до російських військовослужбовців із закликом здаватися в полон: Маєте вибір - померти або врятувати своє життя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сирський: Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута

ЗС України за добу знищили 400 окупантів, 21 артилерійську систему, 7 БПЛА і вертоліт Ка-52

Сили оборони за добу завдали 15 авіаударів по ворогу, знищили вертоліт Ка-52 і 5 БПЛА

Керівника одного з підрозділів "Укрзалізниці" затримано за хабарництво

Зеленський подякував Словенії за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років

ОСТАННЄ

Зусилля РФ зі зміцнення дисципліни зосереджені на патріотичному завзятті, а не на усуненні причин розчарування солдатів - британська розвідка

Рівень Дніпра в Києві спав на 6 см за добу, водопілля у столиці завершилося

Сирський: Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута

Одинадцять мешканців Донецької області дістали поранення в результаті обстрілів минулої доби

ЗС України за добу знищили 400 окупантів, 21 артилерійську систему, 7 БПЛА і вертоліт Ка-52

Росіяни продовжують обстрілювати з артилерії Очаків Миколаївської області, є постраждалий

Рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" можуть повторитися в інших областях РФ - Данілов

Двоє людей загинули і троє поранені внаслідок обстрілів Херсона та області

ЗС України продовжують бої поблизу Бахмута

У Мелітополі окупанти демонтували танк-пам'ятник Т-70, мають намір відновити його для бойових дій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА