Україна має мінімум зброї для початку контрнаступу, але необхідні запаси для ведення тривалих боїв - Буданов

Україна може почати великомасштабний контрнаступ найближчим часом із мінімальною кількістю зброї, але для тривалих боїв необхідні значні запаси, повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю японському виданню NHK.

"Багато мирних жителів усе ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо втрачати час. У нас уже є мінімум зброї та іншого обладнання. Усе, що я можу сказати, це те, що це скоро почнеться... Ми повинні витіснити Росію з нашої території. Ми будемо використовувати всі наші сили і засоби для досягнення цієї мети... Для успішного продовження операції нам необхідні значні запаси зброї та боєприпасів", - сказав він.

Також, пише видання, Буданов висловив думку, що саміт G7 у Хіросімі (Японія), у якому брав участь президент України Володимир Зеленський, дає можливість проконтролювати, якою мірою буде просуватися надання зброї Заходом.

Крім того, за словами начальника ГУР, було зірвано практично всі спроби росіян перешкодити контрнаступу українських військ.

"90% атак на військові об'єкти вже зірвано," - цитує слова Буданова японське видання.

"Реальність така, що в російських збройних силах, наприклад, людям, які працювали інженерами на підводних човнах, дають кулемети і кажуть "іди й атакуй". Дуже велика кількість російських солдатів деморалізована через сукупність чинників", - додав Буданов в інтерв'ю NHK.