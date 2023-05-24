Уряд США не погоджував поставок зброї воєнізованим угрупованням, які не входять до складу ЗСУ - Пентагон

Влада США відстежує повідомлення про використання американської зброї і не схвалювала її постачання угрупованням поза ЗСУ, повідомив прес-секретар Міністерства оборони США Патрік Райдер.

"Ми бачили ці повідомлення, за якими ми, безумовно, продовжуємо уважно стежити. Я скажу, що ми можемо підтвердити, що уряд США не схвалював жодних постачань обладнання третім сторонам воєнізованим організаціям, які не входять до складу збройних сил України, і український уряд не запитував таких постачань. Тож, повторюся, ми будемо уважно стежити за цим", - зазначив спікер.

Як повідомлялося, у соцмережах поширювалася інформація про використання американської військової техніки під час рейду РДК і "Легіону Свободи" на території Бєлгородської області РФ.