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17:57 23.05.2023

Боррель: У рамках першого треку постачання боєприпасів Україні вже виділено 220 тис. снарядів і 1300 ракет

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Боррель: У рамках першого треку постачання боєприпасів Україні вже виділено 220 тис. снарядів і 1300 ракет

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зазначає, що країни - члени ЄС у рамках першого треку, який передбачає виділення Україні боєприпасів із власних запасів із подальшою компенсацією, вже поставили 220 тис. снарядів різного калібру і 1 тис. 300 ракет.

Такі дані він озвучив у вівторок у Брюсселі на пресконференції після засідання Ради на рівні міністрів оборони. "Завдяки першому треку держави-члени вже надали 220 тис. боєприпасів різного калібру і 1300 ракет. Цей перший трек буде відкритий до 31 травня, і ми досягнемо нашої мети в EUR1 млрд - станом на сьогодні (державам-членам) уже компенсовано EUR800 млн", - розповів високий представник.

Говорячи про другий трек, який передбачає спільні закупівлі боєприпасів і для України, і для поповнення власних запасів на суму в EUR1 млрд, Боррель зазначив, що до нього інтерес виявили вже 24 країни. Крім того, "є ще два інші проєкти - один очолює Франція, другий - Німеччина". Водночас деталей цих проєктів Боррель не назвав.

Стосовно третього треку, який передбачає нарощування виробничих потужностей оборонної промисловості ЄС і Норвегії, високий представник послався на європейського комісара Тьєррі Бретона, який "пояснив, що європейська промисловість має можливості виробляти боєприпаси в потрібній кількості". "Ми сподіваємося, що у такий спосіб ми досягнемо нашої мети в 1 млн боєприпасів (для України) в наступні 12 місяців", - переконаний Боррель.

Теги: #єс #боєприпаси #боррель

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