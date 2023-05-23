Події

10:37 23.05.2023

Залужний привітав українських морпіхів із професійним святом

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Залужний привітав українських морпіхів із професійним святом

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав морських піхотинців із професійним святом.

"Дякую українським морпіхам за професійність, стійкість та витривалість. Ви мужньо бороните нашу державу від російських окупантів, виконуючи найскладніші завдання на землі, на морі та у повітрі. "Вірні завжди!" З Днем морської піхоти України!", - написав він у телеграм-каналі.

В Україні 23 травня відзначають професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

 

Теги: #морська_піхота #залужний

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