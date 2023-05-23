Події

05:38 23.05.2023

Азербайджан до 2027 року постачатиме до Європи 20 млрд куб. м газу на рік

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Азербайджан до 2027 року постачатиме до Європи 20 млрд куб. м газу на рік

Азербайджан має намір продовжувати збільшувати обсяги експорту газу до Європи, повідомив президент республіки Ільхам Алієв на азербайджано-литовському бізнес-форумі у Вільнюсі у понеділок.

"У 2021 році постачання азербайджанського природного газу до Європи становили 8 млрд кубометрів. Цього року показник дорівнюватиме 12 млрд кубометрів, а до 2027 року, я думаю, 20 млрд кубометрів. Я вважаю, що це мінімум", - сказав Алієв.

Алієв також анонсував найближчим часом початок "важливого видобутку (газу - ІФУ) на одному з великих родовищ Каспію".

Водночас президент зазначив, що поряд із традиційними джерелами енергії його країна має намір у майбутньому експортувати й інші.

"Азербайджан як надійний постачальник до Європи сьогодні експортує нафту, природний газ, електроенергію. Ми плануємо експортувати водень, зокрема "зелений" водень, і все це є частиною спільних стратегічних рамок нашої співпраці з Європейським союзом", - сказав глава держави.

Алієв при цьому зазначив, що сприятливе інвестиційне середовище республіки дозволяє в майбутньому диверсифікувати економіку, що, у свою чергу, знизить залежність від енергетичного сектора, "хоча він продовжуватиме відігравати важливу роль для енергетичної безпеки Азербайджану та Європи".

Він також зазначив, що Азербайджан і Литва мають великі транспортно-логістичні можливості, що може забезпечити зв'язок між регіонами Каспійського і Балтійського морів. "Ми розглядаємо транспортний сектор не лише як джерело доходів від транзиту, а й як можливість для малих та середніх підприємств щодо створення виробничих ланцюжків, бізнесу, послуг уздовж транспортного маршруту", - сказав Алієв.

Теги: #газ #азербайджан #експорт #європа

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