Україна і Марокко домовилися провести переговори про спрощення торгівлі та візового режиму

Глава МЗС України Дмитро Кулеба в Рабаті провів переговори з міністром закордонних справ, африканського співробітництва та у справах закордонних марокканців Нассером Бурітою, домовилися провести переговори про спрощення торгівлі та візового режиму між країнами.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Кулеба здійснив перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з моменту встановлення дипломатичних відносин 1992 року.

Глави МЗС України та Марокко обговорили продовольчу безпеку в Африці. Вони констатували необхідність подальшої безперешкодної роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Міністри домовилися провести переговори України та Марокко щодо спрощення торгівлі, щоб визначити перспективні напрямки економічної взаємодії, збільшити обсяги торгівлі та оживити прямі контакти бізнесу, а також переговори щодо спрощення візового режиму.

Кулеба детально розповів марокканському колезі про ситуацію на фронті. Дипломати також приділили особливу ретельну увагу українській Формулі миру. "Запрошую Марокко приєднатися до втілення української Формули миру. Це буде справжнім внеском у мир не лише в Україні, а й на Африканському континенті", - сказав глава МЗС.

Окремою темою переговорів стала співпраця у сфері освіти. Міністерства освіти України та Марокко зараз працюють над вирішенням проблемних питань марокканських студентів, які змушені були виїхати з України через повномасштабну російську агресію.