Події

20:16 22.05.2023

Україна і Марокко домовилися провести переговори про спрощення торгівлі та візового режиму

1 хв читати
Україна і Марокко домовилися провести переговори про спрощення торгівлі та візового режиму

Глава МЗС України Дмитро Кулеба в Рабаті провів переговори з міністром закордонних справ, африканського співробітництва та у справах закордонних марокканців Нассером Бурітою, домовилися провести переговори про спрощення торгівлі та візового режиму між країнами.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Кулеба здійснив перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з моменту встановлення дипломатичних відносин 1992 року.

Глави МЗС України та Марокко обговорили продовольчу безпеку в Африці. Вони констатували необхідність подальшої безперешкодної роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Міністри домовилися провести переговори України та Марокко щодо спрощення торгівлі, щоб визначити перспективні напрямки економічної взаємодії, збільшити обсяги торгівлі та оживити прямі контакти бізнесу, а також переговори щодо спрощення візового режиму.

Кулеба детально розповів марокканському колезі про ситуацію на фронті. Дипломати також приділили особливу ретельну увагу українській Формулі миру. "Запрошую Марокко приєднатися до втілення української Формули миру. Це буде справжнім внеском у мир не лише в Україні, а й на Африканському континенті", - сказав глава МЗС.

Окремою темою переговорів стала співпраця у сфері освіти. Міністерства освіти України та Марокко зараз працюють над вирішенням проблемних питань марокканських студентів, які змушені були виїхати з України через повномасштабну російську агресію.

 

 

Теги: #марокко #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:47 22.05.2023
Марокко має намір відновити роботу посольства в Києві

Марокко має намір відновити роботу посольства в Києві

21:51 19.05.2023
Португалія готова тренувати українських пілотів і механіків

Португалія готова тренувати українських пілотів і механіків

18:36 17.05.2023
Спецпредставник уряду Китаю під час візиту в Україну провів зустріч із Кулебою - МЗС

Спецпредставник уряду Китаю під час візиту в Україну провів зустріч із Кулебою - МЗС

23:05 16.05.2023
Кулеба про майбутній саміт G7: зброя, літаки, санкції, гарантії безпеки для України - ключові теми

Кулеба про майбутній саміт G7: зброя, літаки, санкції, гарантії безпеки для України - ключові теми

22:50 16.05.2023
"Авіаційна коаліція" точно сформується цього року

"Авіаційна коаліція" точно сформується цього року

13:32 16.05.2023
Глава МЗС Кулеба назвав п'ять аргументів, чому Україна має отримати винищувачі F-16

Глава МЗС Кулеба назвав п'ять аргументів, чому Україна має отримати винищувачі F-16

02:32 14.05.2023
Кулеба висловив подяку Швеції за підтримку України

Кулеба висловив подяку Швеції за підтримку України

20:03 13.05.2023
Кулеба закликав держави Індо-Тихоокеанського регіону приєднатися до реалізації формули миру

Кулеба закликав держави Індо-Тихоокеанського регіону приєднатися до реалізації формули миру

17:07 13.05.2023
Кулеба провів зустріч із главою МЗС Швеції: наближаємо рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС

Кулеба провів зустріч із главою МЗС Швеції: наближаємо рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС

13:20 13.05.2023
Кулеба і Блінкен обговорили підготовку до контрнаступу і питання подальших поставок зброї для України

Кулеба і Блінкен обговорили підготовку до контрнаступу і питання подальших поставок зброї для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року

За добу на сході України відбулося 25 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Кулеба вирушив у турне Африкою для просування Формули миру Зеленського та підтримки програми "Зерно з України"

Рішення Вільнюського саміту НАТО має бути таким, яке спрацює, - Зеленський

Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

ОСТАННЄ

ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року

Боррель: Погрози РФ на адресу МКС - ще один прояв зневаги до міжнародного права

Шмигаль обговорив роль МВФ у відновленні України з директором європейського департаменту Фонду

Окупанти завдали 21 ракетного і 42 авіаударів по Україні за добу

Порошенко: Єдиний формат мирних переговорів - це переговори про членство України в НАТО

Росіяни обстріляли Качкарівку, одна людина поранена

За добу на сході України відбулося 25 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Боррель: Я закликав міністрів прискорити постачання озброєння Україні та завершити роботу над новим траншем військової допомоги

Факти сексуального насильства на війні варто сприймати як міжнародний злочин ворога проти українців

Вивантаження зерна в портах Великої Одеси знижується попри відновлення "зернової ініціативи"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА