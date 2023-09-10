Іспанія, Франція, Туреччина, Ізраїль пообіцяли допомогти Марокко у зв'язку із землетрусом

Іспанія, Франція, Туреччина, Ізраїль висловили готовність допомогти Марокко в ліквідації наслідків потужного землетрусу, що забрав життя понад 2 тис. осіб, повідомляє "Аль-Джазіра".

Так, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова надати підтримку Марокко "всіма засобами". "Наша країна пережила подібну катастрофу лише півроку тому, і ми готові допомогти всіма можливими засобами", - сказав він.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив в інтерв'ю громадській радіостанції Каталонії, що Мадрид надішле співробітників екстрених і рятувальних служб для проведення операцій у Марокко, а також іншу допомогу. За його словами, він отримав запит про допомогу від Рабата рано вранці в неділю.

У Франції заявили про готовність допомагати Марокко, але Париж чекає на офіційний запит Рабата. "Наше посольство в Марокко в повній готовності, триває оцінка ситуації. Але на цьому етапі в Марокко не запросили по допомогу", - заявила представниця МЗС Франції Анна-Клер Лежендр.

Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що держава надасть "усю можливу допомогу Марокко, включно з, якщо буде потрібно, рятувальною місією".

Землетрус магнітудою 6,8 стався в Марокко пізно ввечері 8 вересня. Епіцентр залягав на глибині приблизно 11-18 км, за 70 км на південь від Марракеша. Він став найсильнішим за останні 120 років, до того ж у Північній Африці подібні стихійні лиха відбуваються порівняно рідко.

Кількість жертв землетрусу в Марокко становила на ранок неділі 2012 осіб, 2059 осіб дістали поранення, і серед них понад 1,4 тис. постраждалих перебувають у критичному стані. Експерти вважають, що кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальники не можуть поки дістатися до важкодоступних районів.

Два землетруси в лютому сталися в Туреччині і в Сирії в лютого цього року, жертвами яких в обох країнах стали понад 65 тис. осіб.