Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила 2,6 тис.

Кількість жертв потужного землетрусу в Марокко зросла до 2 681 людини, повідомляють у понеділок західні ЗМІ.

Раніше повідомлялося про 2 497 загиблих.

Окрім того, кількість поранених зросла до 2,6 тис. осіб.

Рятувальні роботи за участю іноземних сил наразі тривають.

Землетрус магнітудою 6,8 стався в Марокко пізно ввечері 8 вересня. Епіцентр залягав на глибині приблизно 11-18 км, за 70 км на південь від Марракеша. Він став найсильнішим за останні 120 років, до того ж у Північній Африці такі стихійні лиха відбуваються порівняно рідко.