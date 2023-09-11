Події

19:09 11.09.2023

Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила 2,6 тис.

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Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила 2,6 тис.

Кількість жертв потужного землетрусу в Марокко зросла до 2 681 людини, повідомляють у понеділок західні ЗМІ.

Раніше повідомлялося про 2 497 загиблих.

Окрім того, кількість поранених зросла до 2,6 тис. осіб.

Рятувальні роботи за участю іноземних сил наразі тривають.

Землетрус магнітудою 6,8 стався в Марокко пізно ввечері 8 вересня. Епіцентр залягав на глибині приблизно 11-18 км, за 70 км на південь від Марракеша. Він став найсильнішим за останні 120 років, до того ж у Північній Африці такі стихійні лиха відбуваються порівняно рідко.

Теги: #марокко #жертви #землетрус

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