Знеструмлено частину споживачів у чотирьох областях України та дві шахти внаслідок нічних обстрілів - Міненерго

Внаслідок нічного масованого ракетно-дронового удару по всій території країни залишилася знеструмленою частина населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях, а також дві шахти.

"Унаслідок обстрілів є пошкодження мережевої інфраструктури. Як результат, у Дніпропетровській області знеструмлено 24 населених пункти. Тривають відновлювальні роботи", - повідомило Міністерство енергетики в понеділок.

Як зазначили у відомстві, у Запорізькій області внаслідок обстрілів і через пошкодження обладнання на підстанціях без світла залишилися 246,6 тис. споживачів. Станом на 11:00 22 травня більшість споживачів були заживлені.

"У Донецькій області через артобстріли знеструмлено 10 населених пунктів, без енергопостачання дві шахти. Зафіксовано влучання поруч із електропідстанцією, персонал не постраждав", - поінформували в міністерстві.

Крім того, у Херсонській області через обстріли знеструмлено 24,5 тис. споживачів, ремонтні бригади в регіоні працюють там, де дозволяє ситуація безпеки.

"Незважаючи на складну ситуацію після обстрілів, енергетична система працює стабільно. Обмеження для споживачів не застосовуються", - констатували в Міненерго.

Станом на 22 травня експорт електроенергії здійснюється до Молдови - 100 МВт і Польщу - 100 МВт, імпорт не планується.

Як повідомлялося, обстріли російських окупантів у ніч на 22 травня також призвели до повного відключення окупованої ними з 4 березня 2022 року Запорізької АЕС від енергосистеми України.

У телеграм-каналі "Енергоатому" в понеділок повідомляють, що "внаслідок безглуздого терористичного обстрілу рашистами в ніч на 22 травня, о 5:26 відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилася тимчасово окупована Запорізька АЕС".

Як прокоментували в Міненерго з посиланням на главу відомства Германа Галущенка, Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення, необхідне для безпечного функціонування, зокрема, для охолодження ядерного матеріалу енергоблоків.

Міністр наголосив, що "рашисти ще раз ставлять світ на межу катастрофи, порушивши всі принципи ядерної безпеки".