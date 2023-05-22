Глави МЗС країн ЄС обговорять виконання рішень G7, новий пакет санкцій для РФ і новий транш для України

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу обговорять виконання рішень саміту "Великої сімки", новий пакет санкцій для Росії, а також виділення Україні нового траншу з Європейського фонду миру.

Про це в понеділок у Брюсселі перед початком засідання повідомив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми говоритимемо про ситуацію в Україні - про новий пакет санкцій і про новий транш із Європейського фонду миру. Це важливе обговорення. Санкції більше про те, щоб уникнути обходу вже наявних (санкцій), щоб наші санкції не були неефективними. Ми подивимося, як ми це зробимо. І ми почнемо працювати над виконанням рішень G7", - сказав Боррель.

При цьому високий представник висловив сподівання, що "незабаром посли зможуть виробити конкретні пропозиції, щоб виконати рішення G7 щодо нового виду санкцій проти Росії".

Боррель також повідомив, що проблема в ухваленні нового пакета санкцій, як і виділення нового траншу, полягає "не тільки в проблемі Угорщини". "Цей новий пакет санкцій має особливі конфігурації, які багато країн хочуть обговорити. Водночас посли обговорюють це у рамках Комітету постійних представників", - зазначив він.

Високий представник наголосив, що в ЄС очікують від Китаю, що Пекін використає свій вплив для того, щоб зупинити війну в Україні. За його словами, наразі Китай не постачає зброю Росії, що завдало б "шкоди нашим відносинам".