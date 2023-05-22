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09:44 22.05.2023

Обстріли російських окупантів призвели до сьомого блекауту на ЗАЕС - "Енергоатом"

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Обстріли російських окупантів призвели до сьомого блекауту на ЗАЕС - "Енергоатом"

Обстріли російських окупантів у ніч на 22 травня призвели до повного відключення окупованої ними з 4 березня 2022 року Запорізької АЕС від енергосистеми України, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Унаслідок безглуздого терористичного обстрілу рашистами в ніч на 22 травня о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилася тимчасово окупована Запорізька АЕС", - повідомляється в телеграм-каналі "Енергоатому" в понеділок.

За даними компанії, після втрати зовнішнього живлення, необхідного для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі включилися всі дизель-генератори АЕС. В "Енергоатомі" зазначили, що запасу палива вистачить на 10 діб, і в разі неможливості відновлення зовнішнього живлення станції за цей час може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

"Подальша окупація ЗАЕС Росією, панування на ній нелегітимного непідготовленого рашистського керівництва, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно погіршує умови підтримання станції на межі ядерної та радіаційної аварії. Ядерний тероризм Росії має негайно зупинитись, а загарбники - покинути територію станції та міста-супутника Енергодара", - наголошує "Енергоатом".

У компанії вважають, що наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення російських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського "Енергоатому", та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної та фізичної безпеки ядерного об‘єкта.

Теги: #обстріл #заес #блекаут

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