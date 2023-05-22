У небі над Одеською областю ліквідували БПЛА

Українська протиповітряна оборона повітряного командування "Південь" ліквідувала один безпілотник у ніч на понеділок, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Вночі, на Одещину, ворог спрямував ударний безпілотний літальний апарат, силами протиповітряної оборони його було знищено над морем", - сказано в повідомленні.

Крім того, зазначається, що на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 2 ракетоносії, загальний залп яких може досягати 12 "Калібрів". Повідомляється, що рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим.