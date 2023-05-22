За добу окупанти завдали 58 ракетних і авіаударів, здійснили 65 обстрілів із РСЗВ, є руйнування інфраструктури

За минулу добу неділі російські військові здійснили 58 ракетних і авіаударів та 65 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Минулої доби противник завдав 6 ракетних і 52 авіаційні удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для ударів по українських містах Лиман, Слов'янськ і Костянтинівка противник знову використовував ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю. Це ще раз підкреслює тактику терору з боку російської федерації", - йдеться в ранковому зведенні у фейсбуці у понеділок.

Крім того, повідомляється про масований ракетно-авіаційний удар, інформація буде опублікована після уточнення.

Зокрема, противник на сіверському та слобожанському напрямках противник обстріляв із мінометів і артилерії населені пункти Миколаївка Чернігівської області; Прогрес, Студенок, Білокопитове, Вовківка, Волфине, Запсілля та Михайлівка Сумської області, а також Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне та Бударки на Харківщині.

На куп'янському напрямку артилерійського та мінометного обстрілу зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку росіяни завдали авіаударів у районі Невського. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На бахмутському напрямку противник завдав авіаударів у районах Бахмута та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог завдав Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Від ворожих артобстрілів постраждали Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

Поблизу Мар'їнки та в районі Новомихайлівки ворог завдав авіаударів. Водночас ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів поблизу Водяного, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки. Здійснив артобстріли населених пунктів Водяне та Вугледар.

На запорізькому та херсонському напрямках противник не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів по Новоданилівці і Степовому Запорізької області та Станіславу і Кізомису на Херсонщині, а також обстріляв населені пункти Времівка, Бурлацьке, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Михайлівка, Козацьке, Бургунка, Тягинка, Молодіжне і Кізомис на Херсонщині.