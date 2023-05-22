Події

07:09 22.05.2023

За добу окупанти завдали 58 ракетних і авіаударів, здійснили 65 обстрілів із РСЗВ, є руйнування інфраструктури

2 хв читати
За добу окупанти завдали 58 ракетних і авіаударів, здійснили 65 обстрілів із РСЗВ, є руйнування інфраструктури

За минулу добу неділі російські військові здійснили 58 ракетних і авіаударів та 65 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Минулої доби противник завдав 6 ракетних і 52 авіаційні удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для ударів по українських містах Лиман, Слов'янськ і Костянтинівка противник знову використовував ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю. Це ще раз підкреслює тактику терору з боку російської федерації", - йдеться в ранковому зведенні у фейсбуці у понеділок.

Крім того, повідомляється про масований ракетно-авіаційний удар, інформація буде опублікована після уточнення.

Зокрема, противник на сіверському та слобожанському напрямках противник обстріляв із мінометів і артилерії населені пункти Миколаївка Чернігівської області; Прогрес, Студенок, Білокопитове, Вовківка, Волфине, Запсілля та Михайлівка Сумської області, а також Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне та Бударки на Харківщині.

На куп'янському напрямку артилерійського та мінометного обстрілу зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку росіяни завдали авіаударів у районі Невського. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На бахмутському напрямку противник завдав авіаударів у районах Бахмута та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог завдав Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Від ворожих артобстрілів постраждали Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

Поблизу Мар'їнки та в районі Новомихайлівки ворог завдав авіаударів. Водночас ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів поблизу Водяного, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки. Здійснив артобстріли населених пунктів Водяне та Вугледар.

На запорізькому та херсонському напрямках противник не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів по Новоданилівці і Степовому Запорізької області та Станіславу і Кізомису на Херсонщині, а також обстріляв населені пункти Времівка, Бурлацьке, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське,  Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Михайлівка, Козацьке, Бургунка, Тягинка, Молодіжне і Кізомис на Херсонщині.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:00 22.05.2023
Окупанти втратили за минулу добу 720 одиниць особового складу, 9 бронемашин, 20 артсистем і 8 БПЛА

Окупанти втратили за минулу добу 720 одиниць особового складу, 9 бронемашин, 20 артсистем і 8 БПЛА

07:24 22.05.2023
Військове керівництво РФ вирішило скоротити термін підготовки особового складу до десяти днів

Військове керівництво РФ вирішило скоротити термін підготовки особового складу до десяти днів

07:06 22.05.2023
Авіація завдала по ворогу 14 авіаударів за добу

Авіація завдала по ворогу 14 авіаударів за добу

07:06 22.05.2023
ЗС України за добу відбили 37 ворожих атак

ЗС України за добу відбили 37 ворожих атак

19:27 21.05.2023
Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:15 21.05.2023
Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 45 авіаударів по Україні

Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 45 авіаударів по Україні

19:11 21.05.2023
На сході України упродовж доби відбулося 24 зіткнення, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

На сході України упродовж доби відбулося 24 зіткнення, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

19:06 21.05.2023
Окупанти демонтують обладнання мобільного зв'язку в окупованих районах Херсонської області

Окупанти демонтують обладнання мобільного зв'язку в окупованих районах Херсонської області

11:59 21.05.2023
За добу ліквідовано 730 окупантів, 29 артилерійських систем і 21 БПЛА - Генштаб ЗСУ

За добу ліквідовано 730 окупантів, 29 артилерійських систем і 21 БПЛА - Генштаб ЗСУ

08:28 21.05.2023
Двоє людей загинули та двоє поранені в результаті обстрілів Херсона та області за минулу добу

Двоє людей загинули та двоє поранені в результаті обстрілів Херсона та області за минулу добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія створює нову групу ударної авіації для наземних атак по Україні - британська розвідка

Обстріли російських окупантів призвели до сьомого блекауту на ЗАЕС - "Енергоатом"

Повітряні сили ЗС України повідомили про "мінус один літак" Су-35, знищено 20 ударних БПЛА і 4 крилаті ракети

Окупанти втратили за минулу добу 720 одиниць особового складу, 9 бронемашин, 20 артсистем і 8 БПЛА

Авіація завдала по ворогу 14 авіаударів за добу

ОСТАННЄ

Реакція всередині Росії на повідомлення про можливе захоплення Бахмута ілюструє дедалі більший розрив між Кремлем і ультранаціоналістичною спільнотою - ISW

Росія створює нову групу ударної авіації для наземних атак по Україні - британська розвідка

Уночі та вранці ворог обстріляв дві громади на Сумщині, зафіксовано шість вибухів

Обстріли російських окупантів призвели до сьомого блекауту на ЗАЕС - "Енергоатом"

Уночі РФ обстріляла частину ДСНС у Дніпрі: зруйновано три будівлі, знищено 20 одиниць техніки, постраждав рятувальник

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мирного жителя

У результаті ворожої атаки загинув один місцевий житель Херсонської області

Повітряні сили ЗС України повідомили про "мінус один літак" Су-35, знищено 20 ударних БПЛА і 4 крилаті ракети

Окупанти 75 разів обстріляли Запорізьку область за минулу добу, є руйнування

На Донеччині в результаті російських обстрілів за добу загинули двоє цивільних, ще шестеро поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА