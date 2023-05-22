22 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 453 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 453 RUSSIAN AGRESSION

22 травня відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття, Всесвітній день готів, Всесвітній день обізнаності про прееклампсію, Всесвітній день міських фермерів, День Шерлока Холмса.

У Канаді - День Вікторії.

Православна церква - Святкування на честь перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая.

Міжнародний день біологічного різноманіття

Від 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття.

Цей День був проголошений Генасамблеєю ООН у 1995 році в спеціальній резолюції, на основі рекомендації Конференції сторін Конвенції про біологічне різноманіття, яка відбулася 1994 року.

Біологічне різноманіття - це все різноманіття життя на планеті, яке сьогодні стрімко скорочується. Вимирають рослини, зникають з лиця Землі тварини та ліси. Один мільйон видів флори і фауни перебувають під загрозою зникнення. Багато в чому виною тому - активна діяльність людини.

Всесвітній день готів

Щорічно 22 травня в низці країн відзначають Всесвітній день готів, переважно - представники цієї субкультури.

З ініціативою проведення такого дня виступив 2009 року британський ді-джей Cruel Britannia, який організував шоу-програму готичної музики на популярному британському радіо BBC Radio 6 Music. Вона проходила в рамках тижневої серії програм, присвячених різним субкультурам. Захід мав успіх, тоді й вирішено було створити Всесвітній день готів, який відбуватиметься щороку. І якщо в перший рік його святкували лише у Великій Британії, то вже за кілька років свято здобуло популярність і в інших країнах Європи та Америки.

Головна мета Дня - дати можливість представникам готичної субкультури заявити про себе та розповісти про різні аспекти "свого світу", такі як музика, мода та мистецтво.

Всесвітній день обізнаності про прееклампсію

Щорічна глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про прееклампсію, потенційно небезпечний для життя стан, що може виникнути під час вагітності, пов'язаний із гіпертонічними розладами. Ця подія відзначається щорічно 22 травня, її метою є інформування суспільства, медичних працівників про ризики, симптоми та профілактику прееклампсії.

Ще цього дня:

1919 - У Києві в церкві святого Миколая перше богослужіння відбулося українською, через що цей день "неофіційно" став днем народження Української Автокефальної Православної Церкви;

1931 - Розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук;

1971 - Відбувся виступ Анатолія Лупиноса біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві, після чого оратора заарештували;

1979 - Похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який перетворився на масову акцію протесту;

1990 - Фірма "Microsoft" анонсувала вихід операційної системи Windows 3.0;

1995 - У Львові створено Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка;

1998 - У Києві на Аскольдовій могилі освятили греко-католицьку церкву святого Миколая;

2009 - СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932-1933 років (за ч.1 ст.442 Кримінального кодексу України - "Геноцид");

2014 - Біля міста Волноваха стався напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади. 16 українських військових загинули, 32 травмовані;

2014 - Поблизу міста Рубіжне, в результаті бою з проросійськими бойовиками, українська 30-та механізована бригада зазнала втрат і відступила. 3 українських військових загинули, 7 поранені.

2022 - Анджей Дуда, перебуваючи в українській столиці, зазначив: Польща не сумнівалася в українських захисниках. Дуда розповів, що коли всі евакуювали свої посольства, польський посол Бартош Ціхоцький залишився в Києві. Він пережив атаку на Київ разом із українцями. Мелінда Сіммонс - посол Великої Британії - опублікувала моторошне фото, як горять книги з історії України. Їх підпалили російські загарбники. Сіммонс наголосила: "це не денацифікація, це протилежне".

Церковне свято

22 травня православна церква вшановує пам'ять перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських до Бару. Це святкування було встановлено ще в 1087 році.

Святитель Миколай, він же Миколай Угодник, він же Миколай Чудотворець - один із найбільш шанованих святих. Він вважається покровителем моряків, купців і дітей. Ще за життя Миколай прославився здатністю примиряти ворогуючих, охороняти невинно засуджених і захищати від марної смерті.

Помер святий Миколай Чудотворець 19 грудня 345 року. І похований був у храмі Соборному, який розташовувався в місті Мири Лікійські. Згодом його тіло почало виділяти мир - особливу олію, що зцілює хвороби.

Іменини: Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Миколай, Семен.