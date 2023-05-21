Сирський про ситуацію в Бахмуті: продовжуємо оборону і просуваємося по флангах у передмісті

Оборона контрольованої українськими військовими частини Бахмута не втрачає своєї актуальності, заявляє командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Незважаючи на те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмута, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це дає нам можливість входу в місто в разі зміни обстановки. А це обов'язково станеться", - цитує Сирського Міністерство оборони України в телеграм-каналі.

"Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги. Під час роботи з командирами ми детально розібрали наші дії і порядок знищення ворога. Тому, продовжуємо оборону. Ситуація складна, але під контролем", - заявив командувач Сухопутних військ.