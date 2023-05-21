Ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією, поки загарбники залишаються на українській землі, написав у телеграм-каналі в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Наш світ великий, але всі ми в ньому – разом. І це наша спільна справа – мир. Україна запропонувала формулу миру світові. Поки російські загарбники залишаються на нашій землі, ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією", - написав він.

"Колонізатор має піти", - наголосив Зеленський.

"Але світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир. Ми розробили формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати. Від Японії до арабських країн, від Європи до Латинської Америки – ми знаходимо підтримку для формули миру. І ми продовжуємо цю роботу", - написав також він.