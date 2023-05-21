Події

08:28 21.05.2023

Двоє людей загинули та двоє поранені в результаті обстрілів Херсона та області за минулу добу

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Двоє людей загинули та двоє поранені в результаті обстрілів Херсона та області за минулу добу

Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів Херсонської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у зведенні за минулу добу.

"Противник здійснив - 63 обстріли, випустивши 314 снарядів із важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв двічі (7 снарядів). Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області", - написав він у телеграм каналі.

За даними голови ОВА, у результаті російської агресії двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення.

Також Прокудін повідомив про продовження евакуації населення. За його словами, з деокупованої території області евакуйовано 74 людини.

 

 

 

Теги: #зведення #херсонська_область

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