Події

07:31 21.05.2023

Італія обговорює разом із союзниками можливість навчання українських пілотів на сучасних винищувачах

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Італія обговорює разом із союзниками можливість навчання українських пілотів на сучасних винищувачах

Італія може приєднатися до міжнародних зусиль із підготовки українських льотчиків на сучасних винищувачах після обговорення з союзниками, заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні за підсумками участі в саміті G7, повідомляє видання la Repubblika.

"Оцінка, яку буде зроблено разом із союзниками, стосується можливого навчання українських пілотів, але це рішення, яке ми ще не ухвалили і яке обговорюють із союзниками", - цитує слова Мелоні видання.

У повідомленні йдеться, що італійські інструктори, можливо, зможуть навчати українських пілотів у центрах ВПС, можливо, також на базах НАТО, розкиданих по півострову.

"Саме на це натякнула Джорджія Мелоні перед від'їздом з японського саміту G-7", - пише la Repubblika.

 

 

 

Теги: #італія #навчання #пілоти

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