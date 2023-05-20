Заступниця міністра оборони спростувала інформацію про нібито зникнення Залужного

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала інформацію, поширювану росіянами, про нібито зникнення Головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного.

"Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення нашого Головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного. Головком на місці. Робить свою роботу. Тільки спілкувалися", - написала Маляр у телеграм-каналі в суботу ввечері.

Заступниця міністра оборони зазначила, що "це типова інформаційна технологія, спрямована на деморалізацію нашої армії. За часом дії вона дуже коротка - від кількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується в разі точного часу поширення і масовості".

Маляр повідомила, що момент поширення цієї інформації пов'язаний із піком напруги в Бахмуті, "коли навіть кілька деморалізованих військових із нашого боку їм (росіянам - ІФ-У) полегшать ситуацію".

"Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута", - підсумувала заступниця міністра.