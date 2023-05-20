В Одесі сталося аварійне відключення електромережі, два мікрорайони залишилися без світла

Близько 14 тис. жителів Одеси тимчасово залишилися без електроенергії через аварійне вимкнення обладнання на одній із високовольтних підстанцій, повідомляють ДТЕК Одеські електромережі в суботу ввечері.

"Сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси. Без світла тимчасово залишилися 14 тис. клієнтів у Хаджибейському районі та мікрорайоні Черемушки", ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків аварії та частково, де це можливо, підключають споживачів до резервної лінії.

"Орієнтовний час відновлення світла - 21:00", - зазначено в повідомленні.