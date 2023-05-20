Події

19:54 20.05.2023

В Одесі сталося аварійне відключення електромережі, два мікрорайони залишилися без світла

1 хв читати
В Одесі сталося аварійне відключення електромережі, два мікрорайони залишилися без світла

Близько 14 тис. жителів Одеси тимчасово залишилися без електроенергії через аварійне вимкнення обладнання на одній із високовольтних підстанцій, повідомляють ДТЕК Одеські електромережі в суботу ввечері.

"Сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси. Без світла тимчасово залишилися 14 тис. клієнтів у Хаджибейському районі та мікрорайоні Черемушки", ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків аварії та частково, де це можливо, підключають споживачів до резервної лінії.

"Орієнтовний час відновлення світла - 21:00", - зазначено в повідомленні.

 

 

 

Теги: #одеська_область #відключення #електромережі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 20.05.2023
Зафіксовано відключення е/е в низці областей, припинився її експорт

Зафіксовано відключення е/е в низці областей, припинився її експорт

10:03 18.05.2023
Над Одещиною збили 8 ракет у ніч на четвер - ПК "Південь"

Над Одещиною збили 8 ракет у ніч на четвер - ПК "Південь"

07:07 18.05.2023
Одна людина загинула, ще двох поранено в результаті влучання ворожої ракети у промисловий об'єкт на Одещині

Одна людина загинула, ще двох поранено в результаті влучання ворожої ракети у промисловий об'єкт на Одещині

17:07 08.05.2023
Унаслідок обстрілів Одеської області загинула одна людина, двоє поранено

Унаслідок обстрілів Одеської області загинула одна людина, двоє поранено

17:50 01.05.2023
СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

05:29 19.04.2023
Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе Одеську область

Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе Одеську область

14:11 05.04.2023
"Укренерго" попередило про можливі відключення споживачів на Житомирщині

"Укренерго" попередило про можливі відключення споживачів на Житомирщині

14:27 31.03.2023
В Одеській області можливі аварійні відключення е/е в умовах негоди - "ДТЕК"

В Одеській області можливі аварійні відключення е/е в умовах негоди - "ДТЕК"

10:14 31.03.2023
Частково відключати е/е у п'ятницю можуть у Житомирській і Харківській областях

Частково відключати е/е у п'ятницю можуть у Житомирській і Харківській областях

11:26 30.03.2023
В Одесі СБУ затримала ворожого агента, який наводив ракети на електропідстанції

В Одесі СБУ затримала ворожого агента, який наводив ракети на електропідстанції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський висловив упевненість, що повернеться із саміту G7 зі ще більшими можливостями для українських захисників

Зеленський: Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку на основі української Формули миру

Резніков анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

У Бахмуті важкі бої, українські захисники контролюють певні об'єкти в одному із районів і приватний сектор

У Бахмуті важкі бої, українські захисники контролюють певні об'єкти в одному з районів та приватний сектор – Маляр

ОСТАННЄ

Росіяни вдарили по Харкову дроном-камікадзе Ланцет, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Подоляк про заяву Пригожина про "взяття" Бахмута: Потрібно перебити інформаційне тло візитів Зеленського і жорсткі заяви іноземних лідерів щодо Росії

У Миколаївській та Херсонській областях українські військові знищили 5 ворожих БПЛА

Єрмак в Японії обговорив із Салліваном коаліцію винищувачів

У результаті обстрілу Нікополя постраждала жінка

За добу українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога

У Лутугинському районному територіальному медичному об'єднанні перебувають на лікуванні близько 100 поранених окупантів

П’ятеро мирних жителів дістали поранення внаслідок обстрілів Торецька Донецької області

Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено двох цивільних, виникла пожежа

Упродовж доби ворог завдав три ракетних і 56 авіаударів, здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА