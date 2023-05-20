"Метінвест" передав захисникам Донецького напрямку дрони, акумулятори та старлінк

Українські військовослужбовці третьої окремої штурмової бригади ЗСУ "Азов", які обороняють територію між Бахмутом і Авдіївкою, отримали чергову партію техніки від групи "Метінвест".

Згідно з пресрелізом компанії, захисникам передали два дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo, три зарядні станції EcoFlow і один Starlink для забезпечення безперебійного зв'язку. Вартість техніки - близько 400 тис. грн. Допомогу надано в рамках мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

"Дроні необхідні, бо зараз іде технологічна війна. І якщо у хлопців є «очі» 24/7, то це рятує наші життя і дуже допомагає нищити ворога. Ми все відправимо на передові позиції, і хлопці почнуть працювати. Ми постійно отримуємо допомогу від Сталевого Фронту і дуже за це вдячні", - сказав начальник штабу технічної групи "Азов" Ігор Меденко, якого цитує пресслужба.

Також повідомляється, що "Метінвест" планує передати бійцям ще більше необхідної техніки та захисту.

"Сьогодні ми приїхали до окремої штурмової бригади азовців, з якими працюємо системно. Сюди ми передавали захисні мобільні «капсули», і сюди будемо передавати нові розробки – укриття техніки, які наразі проходять тестування в Запоріжжі. Сьогодні передали дрони, старлінк, екофлоу. Сподіваюся, хлопцям вони стануть у нагоді і наближатимуть нашу перемогу", - зазначив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Крім того, нещодавно "Метінвест" передав спецпідрозділу Головного управління розвідки п'ять тепловізійних прицілів LW75MG виробництва Brolis Semiconductors. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в рамках Сталевого Фронту компанія спрямувала на допомогу українській армії понад 1,8 млрд грн.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".