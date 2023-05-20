Події

15:37 20.05.2023

"Метінвест" передав захисникам Донецького напрямку дрони, акумулятори та старлінк

2 хв читати
"Метінвест" передав захисникам Донецького напрямку дрони, акумулятори та старлінк

Українські військовослужбовці третьої окремої штурмової бригади ЗСУ "Азов", які обороняють територію між Бахмутом і Авдіївкою, отримали чергову партію техніки від групи "Метінвест".

Згідно з пресрелізом компанії, захисникам передали два дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo, три зарядні станції EcoFlow і один Starlink для забезпечення безперебійного зв'язку. Вартість техніки - близько 400 тис. грн. Допомогу надано в рамках мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

"Дроні необхідні, бо зараз іде технологічна війна. І якщо у хлопців є «очі» 24/7, то це рятує наші життя і дуже допомагає нищити ворога. Ми все відправимо на передові позиції, і хлопці почнуть працювати. Ми постійно отримуємо допомогу від Сталевого Фронту і дуже за це вдячні", - сказав начальник штабу технічної групи "Азов" Ігор Меденко, якого цитує пресслужба.

Також повідомляється, що "Метінвест" планує передати бійцям ще більше необхідної техніки та захисту.

"Сьогодні ми приїхали до окремої штурмової бригади азовців, з якими працюємо системно. Сюди ми передавали захисні мобільні «капсули», і сюди будемо передавати нові розробки – укриття техніки, які наразі проходять тестування в Запоріжжі. Сьогодні передали дрони, старлінк, екофлоу. Сподіваюся, хлопцям вони стануть у нагоді і наближатимуть нашу перемогу", - зазначив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Крім того, нещодавно "Метінвест" передав спецпідрозділу Головного управління розвідки п'ять тепловізійних прицілів LW75MG виробництва Brolis Semiconductors. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в рамках Сталевого Фронту компанія спрямувала на допомогу українській армії понад 1,8 млрд грн.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #техніка #військові #метінвест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 19.05.2023
Італія допоможе в підготовці українських військових, а також візьме участь у навчальних програмах ЄС для України

Італія допоможе в підготовці українських військових, а також візьме участь у навчальних програмах ЄС для України

20:16 18.05.2023
"Метінвест" передав розвідникам тепловізійні приціли на 2 млн грн

"Метінвест" передав розвідникам тепловізійні приціли на 2 млн грн

16:45 18.05.2023
Клініка Сил оборони Японії лікуватиме поранених українських військових, перші двоє бійців прибудуть у червні

Клініка Сил оборони Японії лікуватиме поранених українських військових, перші двоє бійців прибудуть у червні

08:43 18.05.2023
США запропонували Ізраїлю брати участь у спільному військовому плануванні щодо Ірану

США запропонували Ізраїлю брати участь у спільному військовому плануванні щодо Ірану

15:32 17.05.2023
"Метінвест" представив проєкт відновлення України "Сталева мрія" з урахуванням екологічності та швидкості будівництва будівель

"Метінвест" представив проєкт відновлення України "Сталева мрія" з урахуванням екологічності та швидкості будівництва будівель

23:14 16.05.2023
Нардепи пропонують визначати суму доплати військовим залежно від розміру мінімальної зарплати

Нардепи пропонують визначати суму доплати військовим залежно від розміру мінімальної зарплати

17:02 12.05.2023
"Метінвест" готовий приєднатися до "зеленого" переходу Європи, має намір розширювати свою присутність у ЄС - СЕО

"Метінвест" готовий приєднатися до "зеленого" переходу Європи, має намір розширювати свою присутність у ЄС - СЕО

13:36 12.05.2023
"Метінвест" передав нацгвардійцям України оптику і техніку на 10 млн грн

"Метінвест" передав нацгвардійцям України оптику і техніку на 10 млн грн

08:27 12.05.2023
Зеленський подякував військовим частинам, які досягли успіхів від початку тижня

Зеленський подякував військовим частинам, які досягли успіхів від початку тижня

21:34 11.05.2023
Робгрупа при Раді досягла рішення про збільшення забезпечення строковиків і курсантів

Робгрупа при Раді досягла рішення про збільшення забезпечення строковиків і курсантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати ворога вбитими і пораненими на Таврійському напрямку становлять майже чотири роти за добу

Унаслідок чергової атаки на Київ виявлено пошкодження в 4 квартирах 9-поверхівки

Зафіксовано відключення е/е в низці областей, припинився її експорт

Країни G7 пообіцяли продовжувати підтримку України і закликали Росію припинити агресію

G7 закликала РФ припинити загрожувати світовим поставкам продовольства і дозволити ЧЗІ працювати на максимальному потенціалі

ОСТАННЄ

Зеленський - Макрону: Підтримка Францією коаліції винищувачів та її участь у підготовці українських пілотів є важливою

Зеленський і президент Євроради обговорили в Японії неприпустимість експортних обмежень щодо української агропродукції до країн ЄС

Втрати ворога вбитими і пораненими на Таврійському напрямку становлять майже чотири роти за добу

У Музеї народної архітектури та побуту в Пирогові відкрито реконструйований центральний вхід

На Бахмутському напрямку росіяни за добу втратили 92 окупантів вбитими та 156 пораненими

Зеленський на зустрічі з Мелоні наголосив на необхідності вдосконалення спроможності ППО, включно з підготовкою пілотів

Українські пілоти з нетерпінням чекають початку тренувань на винищувачах F-16 - Резніков

"Метінвест" і "Запоріжсталь" долучилися до відновлення частково зруйнованого ворожим ударом історичного будинку в Запоріжжі

Зеленський і Сунак в Японії скоординували позиції напередодні участі президента України в саміті G7

Унаслідок чергової атаки на Київ виявлено пошкодження в 4 квартирах 9-поверхівки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА