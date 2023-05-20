Події

12:01 20.05.2023

Країни G7 пообіцяли продовжувати підтримку України і закликали Росію припинити агресію

1 хв читати
Країни G7 пообіцяли продовжувати підтримку України і закликали Росію припинити агресію

Країни G7 на саміті в Хіросімі пообіцяли продовжувати підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

"На нашій сьогоднішній зустрічі в Хіросімі ми, лідери країн "Великої сімки", підтвердили наше зобов'язання разом протистояти незаконній, невиправданій і неспровокованій агресивній війні Росії проти України", - йдеться в комюніке, поширеному МЗС Японії.

"Ми підтверджуємо наше зобов'язання надати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку, якої потребує Україна, стільки, скільки буде потрібно", - наголошується в документі.

Крім цього, лідери G7 заявили про запровадження подальших санкцій і заходів, щоб "збільшити витрати для Росії і тих, хто підтримують її військові зусилля. І ми робимо кроки, щоб підтримати партнерів у всьому світі, коли вони долатимуть збитки, завдані війною Росії, зокрема за допомогою гуманітарної допомоги".

Як зазначається, країни великої сімки мають намір і далі розвивати зусилля "щодо забезпечення того, щоб Росія більше не могла використовувати доступність енергії як зброю проти нас і всього світу".

"Ми закликаємо Росію припинити триваючу агресію і негайно, повністю і беззастережно вивести свої війська і військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України. Росія почала цю війну і може її закінчити", - йдеться в документі.

 

Теги: #україна #підтримка #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:16 20.05.2023
Країни G7 закликають Китай чинити тиск на Росію, щоб та припинила військову агресію проти України

Країни G7 закликають Китай чинити тиск на Росію, щоб та припинила військову агресію проти України

11:40 20.05.2023
G7 закликала РФ припинити загрожувати світовим поставкам продовольства і дозволити ЧЗІ працювати на максимальному потенціалі

G7 закликала РФ припинити загрожувати світовим поставкам продовольства і дозволити ЧЗІ працювати на максимальному потенціалі

11:04 20.05.2023
Зеленський напередодні зустрічей із главами G7: Сьогодні мир стане ближчим

Зеленський напередодні зустрічей із главами G7: Сьогодні мир стане ближчим

10:27 20.05.2023
Салліван про допомогу Україні: Найближчими місяцями працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли, хто і скільки літаків поставить

Салліван про допомогу Україні: Найближчими місяцями працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли, хто і скільки літаків поставить

04:39 20.05.2023
СБУ оголосила про підозру мешканці Одеси за заклики підтримувати росіян

СБУ оголосила про підозру мешканці Одеси за заклики підтримувати росіян

04:37 20.05.2023
Росіяни тричі обстріляли Нікопольський район у п'ятницю

Росіяни тричі обстріляли Нікопольський район у п'ятницю

03:23 20.05.2023
Борги українців за комуналку можуть позначитися на кредитній історії, заявили у ДПЕК

Борги українців за комуналку можуть позначитися на кредитній історії, заявили у ДПЕК

01:53 20.05.2023
Солідарність G7 з Україною сильніша, ніж у 2022 році Солідарність G7 з Україною сильніша, ніж у 2022 році

Солідарність G7 з Україною сильніша, ніж у 2022 році Солідарність G7 з Україною сильніша, ніж у 2022 році

01:46 20.05.2023
Внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі

Внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі

00:58 20.05.2023
На Київщині існує загроза атаки дронів

На Київщині існує загроза атаки дронів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зафіксовано відключення е/е в низці областей, припинився її експорт

G7 закликала РФ припинити загрожувати світовим поставкам продовольства і дозволити ЧЗІ працювати на максимальному потенціалі

Російські військові посилюють Бахмутський сектор, імовірно, продовжуючи вважати цей напрямок ключовим - британська розвідка

ЗС України за добу знищили 670 окупантів, 19 артсистем і 32 БПЛА

Повітряні сили ліквідували за добу 20 ударних БПЛА та один розвіддрон

ОСТАННЄ

Унаслідок чергової атаки на Київ виявлено пошкодження в 4 квартирах 9-поверхівки

У Карпатському регіоні, на південному сході та в центрі України в неділю очікуються короткочасні дощі, температура - до 20-23°, на півдні - до 27°

Зафіксовано відключення е/е в низці областей, припинився її експорт

Питання безпеки військово-політичного керівництва під час війни має стратегічне значення - Маляр

Японія оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ, зокрема в будівельній та інженерній галузі

Унаслідок обстрілу Херсонської області загинули двоє цивільних, один травмований

Російські військові посилюють Бахмутський сектор, імовірно, продовжуючи вважати цей напрямок ключовим - британська розвідка

Окупанти вночі тричі обстріляли дві громади Сумської області

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, один мирний житель загинув, один поранений

Дев'ятьох людей поранено внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА