Країни G7 пообіцяли продовжувати підтримку України і закликали Росію припинити агресію

Країни G7 на саміті в Хіросімі пообіцяли продовжувати підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

"На нашій сьогоднішній зустрічі в Хіросімі ми, лідери країн "Великої сімки", підтвердили наше зобов'язання разом протистояти незаконній, невиправданій і неспровокованій агресивній війні Росії проти України", - йдеться в комюніке, поширеному МЗС Японії.

"Ми підтверджуємо наше зобов'язання надати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку, якої потребує Україна, стільки, скільки буде потрібно", - наголошується в документі.

Крім цього, лідери G7 заявили про запровадження подальших санкцій і заходів, щоб "збільшити витрати для Росії і тих, хто підтримують її військові зусилля. І ми робимо кроки, щоб підтримати партнерів у всьому світі, коли вони долатимуть збитки, завдані війною Росії, зокрема за допомогою гуманітарної допомоги".

Як зазначається, країни великої сімки мають намір і далі розвивати зусилля "щодо забезпечення того, щоб Росія більше не могла використовувати доступність енергії як зброю проти нас і всього світу".

"Ми закликаємо Росію припинити триваючу агресію і негайно, повністю і беззастережно вивести свої війська і військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України. Росія почала цю війну і може її закінчити", - йдеться в документі.