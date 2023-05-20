Події

10:23 20.05.2023

Унаслідок обстрілу Херсонської області загинули двоє цивільних, один травмований

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Унаслідок обстрілу Херсонської області загинули двоє цивільних, один травмований

Унаслідок ранкового ворожого обстрілу Берислава Херсонської області загинуло двоє людей, у Кіндійці одну людину травмовано, повідомила обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Бериславської та Херсонської окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні обласної прокуратури в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, за даними слідства, 20 травня близько 4:00 російські військові вчергове обстріляли м. Берислав. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік і жінка.

Також унаслідок удару по Кіндійці, що неподалік Херсона, травми дістав чоловік. Його госпіталізовано.

За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населених пунктах. Пошкоджено будинки мирних жителів, господарські будівлі та автотранспорт.

"На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, скоєний військовослужбовцями РФ", - ідеться в повідомленні облпрокуратури.

Теги: #обстріл #херсонська_область

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