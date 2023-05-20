Російські військові посилюють Бахмутський сектор, імовірно, продовжуючи вважати цей напрямок ключовим - британська розвідка

За останні чотири дні Росія, найімовірніше, передислокувала до кількох батальйонів для посилення Бахмутського сектору, повідомляють у звіті оборонної розвідки, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

Як зазначається, це послідувало за тактичними успіхами України на флангах Бахмута в середині травня і публічним висловленням сумнівів щодо готовності сил вагнерівців продовжувати бойові дії в цьому секторі.

"З огляду на те, що в Росії, ймовірно, залишилося відносно небагато незадіяних бойових частин в Україні, передислокація є помітним зобов'язанням з боку російського командування", - зазначають військові експерти.

"Російське керівництво, ймовірно, як і раніше, вважає захоплення Бахмута ключовою безпосередньою метою війни, яка дасть їм змогу претендувати на певний успіх у конфлікті", - роблять висновок аналітики розвідки.