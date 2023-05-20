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08:29 20.05.2023

Українські контратаки усунули загрозу російського оточення Сил оборони в Бахмуті

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Українські контратаки усунули загрозу російського оточення Сил оборони в Бахмуті

Успішні контратаки Збройних сил України в районі Бахмута змусили війська РФ виділити ресурси для захисту від обмежених і локальних українських наступальних операцій, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські контратаки під Бахмутом, імовірно, усунули загрозу оточення Росією українських військ у Бахмуті та змусили російські війська виділити мізерні військові ресурси для захисту від обмежених і локальних наступальних зусиль, як, імовірно, і планувало українське командування", - йдеться у звіті західних аналітиків.

Згідно із заявою українських офіційних осіб, війська РФ зосередили більшу частину своїх наявних резервів у районі Бахмута і сповільнили контратаки ЗС України за останню добу.

Зокрема, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр 19 травня, противник зосередив більшу частину своїх резервів на бахмутському напрямку, що уповільнило темпи наступу українських військ. Вона додала, що ЗС України продовжують контратаки на північній і південній околицях Бахмута і просунулися на 500 метрів на одному фланзі і на 1000 метрів на іншому.

Деякі російські блогери вітали уповільнення українських темпів просування і стверджували, що ЗС України нібито не в змозі витримувати тривалі локальні контратаки поблизу Бахмута.

Аналітики наголошують, що російські сили на флангах Бахмута, найімовірніше, залишаються слабкими.

Своєю чергою, ватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 19 травня продовжував критикувати російську 4-ту мотострілецьку бригаду (2-й армійський корпус "ЛНРівців") за відступ з оборонних рубежів на південний захід від селища Іванівське (6 км на захід від Бахмута).

 

 

 

Теги: #наступ #isw #контратаки

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