Події

07:21 20.05.2023

Під час 11 повітряної ворожої атаки Києва всі повітряні цілі ліквідовано

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Під час 11 повітряної ворожої атаки Києва всі повітряні цілі ліквідовано

Під час 11 повітряної атаки окупантів Києва всі повітряні цілі ліквідовано, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Цієї ночі агресор знову здійснив масовану атаку дронами. За попередньою інформацією, було застосовано баражуючі боєприпаси "Shahed", - йдеться в повідомленні.

Усі виявлені повітряні цілі було знищено

У результаті падіння уламків:

- у Дніпровському р-ні сталося загоряння житлового будинку, пожежу ліквідовано. Без жертв;

- у Дарницькому р-ні пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;

- у Печерському р-ні є пошкодження вікон житлового будинку;

- у Солом'янському р-ні - дорожнє покриття та автотранспорт.

"Інформація про постраждалих наразі не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями", - підсумували в КМВА.

 

 

 

Теги: #атака #київ #дрони

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