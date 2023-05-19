Найпершими ракетами 24 лютого РФ намагалася знищити центри радіоелектронної розвідки

24 лютого 2022 року РФ намагалася знищити центри радіоелектронної розвідки (РЕР), заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

В інтерв'ю для спецпроекту Дмитра Комарова "Рік. За кадром" Буданов назвав "цілком зрозумілим", що військова розвідка стала в перші дні повномасштабного вторгнення однією з головних цілей ворога.

"У нас (військової розвідки – ІФ-У) є інформація. І в принципі, якщо знищити наші ключові об'єкти – до речі, вони (окупанти – ІФ-У) намагалися це зробити 24 числа. Найперші ракети, перша хвиля ракет та авіаційні удари вони намагалися знищити наші центри радіоелектронної розвідки. Це було марно. За півтора місяці до цього вони були винесені", - сказав він в інтерв'ю для спецпроекту Дмитра Комарова "Рік.За кадром".

За словами Буданова, було здійснено заздалегідь передислокацію об'єктів дублювання пунктів управління об'єктів радіоелектронної розвідки та архівів.

"Архіви навіть десь за три місяці були вивезені", - зазначив голова ГУР Міноборони.