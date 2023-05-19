Події

23:13 19.05.2023

Найпершими ракетами 24 лютого РФ намагалася знищити центри радіоелектронної розвідки

1 хв читати
Найпершими ракетами 24 лютого РФ намагалася знищити центри радіоелектронної розвідки

24 лютого 2022 року РФ намагалася знищити центри радіоелектронної розвідки (РЕР), заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

В інтерв'ю для спецпроекту Дмитра Комарова "Рік. За кадром" Буданов назвав "цілком зрозумілим", що військова розвідка стала в перші дні повномасштабного вторгнення однією з головних цілей ворога.

"У нас (військової розвідки – ІФ-У) є інформація. І в принципі, якщо знищити наші ключові об'єкти – до речі, вони (окупанти – ІФ-У) намагалися це зробити 24 числа. Найперші ракети, перша хвиля ракет та авіаційні удари вони намагалися знищити наші центри радіоелектронної розвідки. Це було марно. За півтора місяці до цього вони були винесені", - сказав він в інтерв'ю для спецпроекту Дмитра Комарова "Рік.За кадром".

За словами Буданова, було здійснено заздалегідь передислокацію об'єктів дублювання пунктів управління об'єктів радіоелектронної розвідки та архівів.

"Архіви навіть десь за три місяці були вивезені", - зазначив голова ГУР Міноборони.

Теги: #рф #україна #ракети #буданов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:19 20.05.2023
Після перемоги на нас чекає багаторічна реінтеграція наших територій

Після перемоги на нас чекає багаторічна реінтеграція наших територій

23:58 19.05.2023
Київ був би взятий, якби російський десант вдало висадився у Гостомелі

Київ був би взятий, якби російський десант вдало висадився у Гостомелі

23:11 19.05.2023
Поблизу Дніпра ліквідовано два ворожі БПЛА

Поблизу Дніпра ліквідовано два ворожі БПЛА

23:02 19.05.2023
РФ активно почала готуватися до агресії проти України з 2007 року

РФ активно почала готуватися до агресії проти України з 2007 року

18:58 19.05.2023
Росіяни за добу завдали 6 ракетних і 51 авіаційного удару - Генштаб ЗСУ

Росіяни за добу завдали 6 ракетних і 51 авіаційного удару - Генштаб ЗСУ

17:09 19.05.2023
Ер-Ріяд готовий продовжити посередницькі зусилля в українському врегулюванні - спадкоємний принц

Ер-Ріяд готовий продовжити посередницькі зусилля в українському врегулюванні - спадкоємний принц

16:53 19.05.2023
Російські окупанти витрачають за добу 25-30 тис. снарядів різного калібру - Резніков

Російські окупанти витрачають за добу 25-30 тис. снарядів різного калібру - Резніков

16:31 19.05.2023
Україна має намір домовитися з Туреччиною про взаємне прийняття державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення

Україна має намір домовитися з Туреччиною про взаємне прийняття державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення

16:26 19.05.2023
Резніков: Україна зацікавлена в розвитку власного ВПК, будемо раді, якщо американський бізнес приєднається зі своїми технологіями

Резніков: Україна зацікавлена в розвитку власного ВПК, будемо раді, якщо американський бізнес приєднається зі своїми технологіями

15:48 19.05.2023
Зеленський закликав країни - учасниці Ліги арабських держав до прямого діалогу

Зеленський закликав країни - учасниці Ліги арабських держав до прямого діалогу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Португалія готова тренувати українських пілотів і механіків

Зеленський зустрінеться з Байденом найближчими днями - Єрмак

Маляр: У передмісті Бахмута темпи просування наших військ дещо знижені, але ворогу не вдається повернути втрачені позиції

Зеленський вітає рішення США підтримати коаліцію винищувачів

Найзапекліші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку

ОСТАННЄ

Португалія готова тренувати українських пілотів і механіків

Стефанчук зустрівся в п'ятницю з королевою Данії Маргрете II

Прем'єр Великої Британії вітає рішення США про навчання українських пілотів на винищувачах F-16

У ВР зареєстровано урядовий законопроєкт про приєднання "МГУ" до ОГТСУ

Росіяни намагаються взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку

Залужний про розмову з Міллі: Подякував за комплекси Patriot і відзначив їхню ефективну роботу, у пріоритеті - додаткові системи ППО

Умови навчання українських пілотів на F-16 буде розроблено найближчими тижнями

До Києва прийшло метеорологічне літо

Сили оборони за добу завдали 16 авіаударів по ворогу, знищили 3 крилаті ракети і 18 безпілотників - Генштаб ЗСУ

Зеленський зустрінеться з Байденом найближчими днями - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА