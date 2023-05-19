Росіяни за добу завдали 6 ракетних і 51 авіаційного удару - Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська протягом доби завдали 6 ракетних і 51 авіаційного удару, здійснили понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 18:00 п'ятниці.

"Протягом цієї доби противник завдав 6 ракетних та 51 авіаційного удару, здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. "Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав Херсонської області є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - зазначено в повідомленні.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.