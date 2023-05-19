Трюдо на саміті G7 оголосив про нові санкції Канади проти Росії

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в п'ятницю оголосив про нові санкції проти Росії під час зустрічі лідерів G7 в Хіросімі, передають канадські ЗМІ.

"Під час короткого виступу перед пресою прем'єр-міністр оголосив про запровадження санкцій проти більш ніж 70 осіб, які підтримують військові дії Росії та причетні до порушення прав людини", - передає телеканал СTV NEWS.

Серед них 30 осіб і вісім компаній внесено до санкційного списку у зв'язку з "переміщенням українських дітей до Росії". Обмежувальні заходи також запровадять ще проти 17 осіб і 18 організацій, які надають військові технології та розробки збройним силам Росії, членів сімей осіб, які перебувають під санкціями, та інших.