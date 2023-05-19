Події

08:48 19.05.2023

Над Миколаївською областю було збито три крилаті ракети під час нічної атаки росіян, є пошкодження

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Над Миколаївською областю було збито три крилаті ракети під час нічної атаки росіян, є пошкодження

Російські окупаційні війська в ніч на п'ятницю атакували Миколаївську область 3 ракетами типу "Калібр" і вчинили артобстріл, є пошкодження агропідприємства, навчального закладу та приватних будинків, обійшлося без потерпілих, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 18 травня, о 08:53 та сьогодні, 19 травня, о 03:50 ворог наносив артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Руйнувань і постраждалих немає. Також сьогодні вночі, о 02:00 ворожим обстрілам піддалося агропідприємство одного з населених пунктів Степівської громади. Внаслідок чого пошкоджено техніку та будівлю підприємства. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено навчальний заклад та приватні будинки. Постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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