Події

07:13 19.05.2023

ЗС України за добу відбили 29 ворожих атак

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ЗС України за добу відбили 29 ворожих атак

За минулу добу четверга, 18 травня, ЗС України відбили 29 атак російських окупантів на 4 напрямках, повідомили в Генштабі.

"Противник і далі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - за минулу добу відбулося 29 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найгарячіші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку", - ідеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці в п'ятницю.

На шахтарському та лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населеного пункту Іванівське.

На авдіївському напрямку противник провів наступальні дії в напрямку населених пунктів Північне та Первомайське, успіху не мав.

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, а також атаку в напрямку Новомихайлівки.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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