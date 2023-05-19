Всі дрони, що рухались в напрямку Києва, були збиті - КМВА

У ніч на п'ятницю окупанти атакували Київ ударними дронами «Shahed», всі вони були збиті силами ППО, інформація про постраждалих та руйнування відсутня, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Десята повітряна атака на столицю за 19 днів травня! З інтервалом між останніми – менше доби. Така травнева інтенсивність "повітряного вогню" ворога по Києву. Остання повітряна тривога у столиці пов'язана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, рашисти знову запустили. боєприпаси "Shahed", що боражують.За тактичним оглядом, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками.Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити наше ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення.Не дочекаються! напрямку Києва, були знищені силами та засобами нашої протиповітряної оборони. Удари по Києву не допущені! Дякую захисникам неба за відмінну роботу! Дані оперативної інформації оновлюються та уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями", - поінформував Попко у телеграм-каналі КМВА.