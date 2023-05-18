Зерновий коридор, як і раніше, заблокований на вхід - дані СКЦ

Інспекцій суден у рамках "зернової ініціативи" в четвер, як і раніше, немає, незважаючи на зроблені напередодні заяви сторін про продовження її роботи до 18 липня, випливає з даних Спільного координаційного центру (СКЦ).

Згідно з ними, останню інспекцію на вхід було здійснено 6 травня цього року: її пройшло судно Deniz M під прапором Панами, яке в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН 14 травня вирушило з Одеси з 30 тис. тонн пшениці до Судану й у четвер пройшло інспекцію на вихід.

Крім нього, інспекція на вихід у четвер відбулася ще на одному балкері - Seaeagle з 61,73 тис. тонн кукурудзи для Саудівської Аравії.

Отже, усередині "зернового коридору" залишаються лише два судна, які очікують інспекції на вихід: судно Mastro Mitros, що вийшло з Одеси із 32,61 тис. тонн кукурудзи та 8,7 тис. тонн соєвих бобів для Єгипту, а також судно DSM Capella, що залишило порт "Чорноморськ" 17 травня, з 30 тис. тонн кукурудзи для Туреччини.

Уточнюється, що загалом інспекцію на вхід за час дії "зернової ініціативи" від початку серпня 2022 року пройшли 917 суден, тоді як на вихід - 950 (різниця пояснюється тим, що частина суден стояла з агропродукцією в портах від початку війни).

Зокрема, у травні на вхід було проінспектовано лише 11 суден порівняно з 54 у квітні та 89 у березні. Рекордних темпів інспекції на вхід було досягнуто у вересні та жовтні - відповідно 186 і 136 суден.

Щодо інспекцій на вихід, то з початку травня їх було здійснено 53 порівняно з 65 у квітні та 85 у березні. Рекордні темпи інспекції на вихід було зафіксовано в жовтні - 194, тоді як у вересні та листопаді-грудні минулого року їх було від 125 до 105.

У результаті експорт у травні впав до 1,07 млн тонн із 2,79 млн тонн у квітні та 3,93 млн тонн у березні. Рекордний рівень було зафіксовано в жовтні - 4,24 млн тонн, а сумарно він становив 30,28 млн тонн.

Як зазначалося раніше, понад 60 суден перебувають в очікуванні огляду на вхід.

Як повідомлялося, Чорноморську зернову ініціативу уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" в умовах війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів, її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджувала, що лише на 60 - до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Президент Туреччини 17 травня заявив, що "зернова ініціатива" продовжить роботу ще два місяці, що пізніше підтвердив Генсек ООН Антоніу Гуттереш, який заявив однак, що невирішені питання ще залишаються.