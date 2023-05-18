Саакашвілі переведуть із лікарні до в'язниці після його повного одужання

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що переведення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі з лікарні, де він продовжує лікування, назад до тюремної установи залежить від рішення лікарів.

"Коли буде відповідний висновок лікарів, що цю людину можна переводити, і що вона повністю вилікувана, природно, буде ухвалено відповідне рішення", - сказав Брегадзе в четвер журналістам після зустрічі з представниками акредитованого в Грузії дипломатичного корпусу, на якій, за його інформацією, обговорювали ситуацію, пов'язану із Саакашвілі.

Що стосується зустрічі з послами, то, як заявив Брегадзе, зустріч відбулася за ініціативою Мін'юсту, і на ній послам надали вичерпну інформацію щодо питань, які їх цікавили, стосовно Саакашвілі.

"Природно, ми говорили і про рішення Страсбурзького суду (ЄСПЛ), а також розглянули різні питання, про які я зі зрозумілих причин утримаюся говорити публічно", - сказав міністр.

Він знову нагадав про те, що минулого тижня Європейський суд із прав людини не задовольнив позов адвокатів Саакашвілі з вимогою відтермінування відбування покарання з метою лікування в одній із зарубіжних клінік, зокрема, у Варшаві.

За словами Брегадзе, це рішення ЄСПЛ остаточне.

Зі свого боку, посол Греції в Грузії Марія Теодору після зустрічі заявила журналістам, що зустріч була продуктивною. "На мій погляд, багато чого було пояснено з приводу цієї ситуації", - зазначила посол.

Вона прокоментувала ситуацію зі станом здоров'я Саакашвілі. "Ми не лікарі. Ми отримуємо інформацію, як і всі інші, зі ЗМІ. Наша головна турбота полягає в тому, щоб Грузія дотримувалася правил, як і всі інші європейські країни. Я маю на увазі дотримання прав усіх громадян. Це предмет нашої головної турботи", - сказала Теодору.

Посол Угорщини в Грузії Анна Марія Шико після зустрічі заявила журналістам, що представники акредитованого в Грузії дипломатичного корпусу отримали від міністра гарантії, що Грузія дотримується прав усіх ув'язнених, включно із Саакашвілі. За її словами, послів запевнили, що експрезидент отримає необхідну медичну допомогу.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали й відправили до в'язниці. 12 травня 2022 року його помістили в цивільну клініку "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває нині. У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Своє затримання експрезидент вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальсифікованими.