Заборона діяльності церков із керівним центром у РФ стане додатковою підставою для розірвання договорів оренди на землю з УПЦ (МП) - відповідь Києва на петицію

Київська влада у відповідь на петицію заявляє, що ухвалення Верховною Радою законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі-агресорі, стане додатковою підставою для розірвання договорів оренди на землю з Українською православною церквою (Московського патріархату).

"Унеможливлення (заборона, обмеження) діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких розташований за межами України, в державі, яка здійснює збройну агресію проти України, стане додатковою, визначеною законом підставою для припинення відповідних договорів. Після прийняття Верховною Радою України зазначеного законопроєкту орендодавці земель комунальної власності територіальної громади міста Києва вживатимуть заходів щодо розірвання договорів оренди з Українською православною церквою на підставі нової норми законодавства", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

У мерії зазначили, що на сьогодні відповідні акти законодавства не ухвалила ні Верховна Рада, ні Кабінет Міністрів, тому вжиття таких заходів має відбуватися відповідно до чинних норм законодавства України, а саме Земельного кодексу, закону "Про оренду землі".

Також у відповіді йдеться про те, що Київська міська рада та її органи вживають системних заходів у частині припинення договорів, виконання яких супроводжується порушеннями норм законодавства.

"Отже, заходи щодо реалізації порушених в електронній петиції питань вживатимуться в межах чинного законодавства України, а додаткові - після ухвалення Верховною Радою України відповідних законодавчих актів", - підсумував мер.

Як повідомлялося, 25 квітня петиція на сайті Київради із закликом скасувати право постійного користування земельними ділянками, на яких розташовані релігійні споруди УПЦ (МП) у Києві, набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

2 травня Київська влада у відповідь на петицію заявила, що орендодавці комунального майна міста вживатимуть заходів щодо розірвання договорів оренди з УПЦ (МП) тільки після ухвалення Верховною Радою законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі-агресорі.