Українські захисники знищили 29 крилатих ракет із 30 випущених по Україні в ніч на 18 травня

Сили оборони України минулої ночі знищили 29 крилатих ракет із 30 випущених російськими військами по території України з усіх напрямків, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Із 21:00 17 травня по 05:30 18 травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування", - написав Залужний на своїй сторінці у фейсбуці в четвер.

Як повідомив Залужний, із літаків стратегічної авіації - двох Ту-160 та восьми Ту-95 - випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет "Калібр", а також дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено 29 крилатих ракет", - поінформував головнокомандувач ЗСУ.

За його даними, також збито два ударні БпЛА Shahed-136/131 і два розвідувальні БпЛА (ОТР).

"Ще раз нагадуємо, що навіть за успішної роботи протиповітряної оборони уламки збитих у небі ракет обов'язково повертаються на землю і становлять серйозну загрозу життю людей. Під час повітряної тривоги дотримуйтеся правил безпеки. Бережіть себе і своїх рідних", - наголосив Залужний.