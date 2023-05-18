Влада США стверджує, що ЗРК Patriot в Україні постраждав "мінімально" внаслідок ракетного удару РФ

Зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Patriot виробництва США отримав невеликі пошкодження внаслідок обстрілу РФ в Україні, повідомляє CNN з посиланням на неназваних представників американської влади.

"Збитки ЗРК Patriot після ракетного удару Росії біля Києва у вівторок вранці - мінімальні, заявили три представники (американської) влади CNN. Один з них описав збитки як "незначний", - зазначає телеканал.

Напередодні США надіслали інспекторів для перевірки ЗРК. "Вони сказали, що комплекс все ще працює, а його радар - один з найважливіших елементів - не пошкоджений. Влада США не думає, що Patriot потрібно вивезти із зони конфлікту для ремонту", - повідомляє CNN.

Американський зенітний ракетний комплекс стоїть на озброєнні Збройних сил США та інших держав. Як повідомлялося, Україна отримала комплекси ППО Patriot у рамках західної військової допомоги.

За даними CNN, всього в Україні є дві ЗРК Patriot – один надійшов із США, другий направили спільними зусиллями ФРН та Нідерланди.