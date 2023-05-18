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00:44 18.05.2023

Влада США стверджує, що ЗРК Patriot в Україні постраждав "мінімально" внаслідок ракетного удару РФ

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Влада США стверджує, що ЗРК Patriot в Україні постраждав "мінімально" внаслідок ракетного удару РФ

Зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Patriot виробництва США отримав невеликі пошкодження внаслідок обстрілу РФ в Україні, повідомляє CNN з посиланням на неназваних представників американської влади.
"Збитки ЗРК Patriot після ракетного удару Росії біля Києва у вівторок вранці - мінімальні, заявили три представники (американської) влади CNN. Один з них описав збитки як "незначний", - зазначає телеканал.
Напередодні США надіслали інспекторів для перевірки ЗРК. "Вони сказали, що комплекс все ще працює, а його радар - один з найважливіших елементів - не пошкоджений. Влада США не думає, що Patriot потрібно вивезти із зони конфлікту для ремонту", - повідомляє CNN.
Американський зенітний ракетний комплекс стоїть на озброєнні Збройних сил США та інших держав. Як повідомлялося, Україна отримала комплекси ППО Patriot у рамках західної військової допомоги.
За даними CNN, всього в Україні є дві ЗРК Patriot – один надійшов із США, другий направили спільними зусиллями ФРН та Нідерланди.

Теги: #сша #інспекція #patriot

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