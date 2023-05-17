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22:57 17.05.2023

Чергові обстріли знову доводять, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію та зброї для українських воїнів - Зеленський

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Чергові обстріли знову доводять, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію та зброї для українських воїнів - Зеленський

Чергові обстріли Росії по території України знову доводять, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на державу-агресора та ще більше зброї для українських воїнів, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Черговий обстріл Сумщини, Чернігівської області, Дніпропетровщини, Запорізької області, Донбасу - все це знову і знову доводить, що потрібно ще більше консолідації миру для тиску на Росію, ще більше сили для наших воїнів, щоб знищувати кожну позицію терористів. Потрібно ще більше підтримки для наших людей, щоб рятувати життя та повертати безпеку для наших міст та сіл", - заявив Зеленський.
У своєму відеозверненні глава держави також висловив співчуття рідним та близьким загиблої сьогодні від російського обстрілу дитини на Херсонщині.
"Сьогодні російський обстріл нашої Херсонщини забрав життя ще однієї дитини. Хлопчика. Його звали Всеволод. У липні йому мало б виповнитися шість років. Мої співчуття рідним та близьким! Це був черговий артилерійський удар терористів. Люди просто були на вулиці біля звичайної крамниці... ", - сказав президент.

 

Теги: #війна #росія #тиск

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