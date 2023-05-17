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18:54 17.05.2023

Кількість жертв обстрілу Зеленівки збільшилася до трьох, ще двоє людей дістали поранення

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Кількість жертв російського обстрілу Зеленівки Херсонської області збільшилася до трьох, серед них - 5-річна дитина, ще двоє - чоловік і 16-річний підліток - дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"17 травня близько 16:00 окупанти обстріляли селище в Херсонському районі. Один зі снарядів влучив поблизу магазину, де перебували місцеві жителі. Травми, несумісні з життям, дістали 5-річний хлопчик і двоє чоловіків", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, ще один чоловік і неповнолітній хлопець дістали травми різного ступеня тяжкості.

Як уточнив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, "щоб не гаяти час, хлопчика (дитину 5 років - ІФ-У) одразу повезли в лікарню попутним транспортом. Але врятувати його не вдалося ... Він загинув ще до приїзду в лікарню". Чотирьох інших постраждалих - трьох дорослих і 16-річного підлітка - доправили до медзакладів Херсона.

"Підліток перебуває у важкому стані, його оперують. У 24-річного чоловіка поранення середнього ступеня тяжкості. На жаль, двох інших госпіталізованих чоловіків врятувати не вдалося", - повідомив Прокудін у телеграм-каналі.

"Щирі співчуття родинам загиблих. Якнайшвидшого одужання пораненим", - написав Прокудін.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). На місці події працюють правоохоронці для документування чергового воєнного злочину РФ.

Теги: #обстріл #херсонська_область

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