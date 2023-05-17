Події

18:08 17.05.2023

Система Patriot у Києві в робочому стані, її радіолокаційна складова не постраждала - ЗМІ

1 хв читати
Система Patriot у Києві в робочому стані, її радіолокаційна складова не постраждала - ЗМІ

Офіційні представники США заявляють, що система Patriot має мінімальні пошкодження після російської атаки Києва у вівторок, повідомляє CNN.

"Пошкодження системи ППО Patriot після ракетного обстрілу Росією Києва у вівторок вранці мінімальні, повідомили CNN троє американських офіційних осіб, причому один чиновник назвав це "незначним" ушкодженням", - пише CNN у середу.

За даними видання, США направили інспекторів для перевірки системи після повідомлення української сторони про те, що система, мабуть, була пошкоджена, сказав один чиновник.

Як зазначає CNN із посиланням на офіційних осіб, сама система перебуває в робочому стані, а радіолокаційна складова Patriot, один із найважливіших її елементів, не постраждала. Офіційні особи США не вважають, що Patriot потрібно прибрати з поля бою для ремонту.

Повна батарея Patriot складається з шести основних компонентів: генератори, радар, станція управління, антени, пускова установка і ракети-перехоплювачі. Компоненти працюють разом, запускаючи ракету Patriot і успішно спрямовуючи її до цілі.

Раніше з посиланням на CNN повідомлялося, що Patriot могло бути пошкоджено, але не знищено, внаслідок обстрілу Києва у вівторок.

Теги: #стан #patriot

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:06 17.05.2023
Знищити ЗРК Patriot якимось "Кинджалом" неможливо

Знищити ЗРК Patriot якимось "Кинджалом" неможливо

20:33 16.05.2023
Систему ППО Patriot, ймовірно, було пошкоджено внаслідок нічної атаки Києва

Систему ППО Patriot, ймовірно, було пошкоджено внаслідок нічної атаки Києва

14:35 16.05.2023
ПС ЗСУ про нібито ураження ЗРК Patriot: Не будемо коментувати російські джерела

ПС ЗСУ про нібито ураження ЗРК Patriot: Не будемо коментувати російські джерела

10:14 06.05.2023
Командувач ПС ЗСУ Олещук підтвердив, що українським військовим уперше вдалося збити аеробалістичну ракету "Кинджал"

Командувач ПС ЗСУ Олещук підтвердив, що українським військовим уперше вдалося збити аеробалістичну ракету "Кинджал"

13:14 28.04.2023
Резніков: Не скажу, чи використовували систему Patriot уночі, інакше стане відомо їх місце розташування

Резніков: Не скажу, чи використовували систему Patriot уночі, інакше стане відомо їх місце розташування

20:22 18.04.2023
Німеччина передала Україні ЗРК Patriot і ракети до нього

Німеччина передала Україні ЗРК Patriot і ракети до нього

11:54 02.04.2023
Рівень забрудненості повітря в Києві залишається на низькому рівні, радіаційний фон у нормі

Рівень забрудненості повітря в Києві залишається на низькому рівні, радіаційний фон у нормі

19:15 21.03.2023
Системи Patriot будуть відправлені в Україну раніше, ніж планувалося

Системи Patriot будуть відправлені в Україну раніше, ніж планувалося

09:29 20.03.2023
На лівому березі Києва фіксується високий рівень забрудненості повітря - КМДА

На лівому березі Києва фіксується високий рівень забрудненості повітря - КМДА

15:06 10.03.2023
Ігнат: Дізнаєтеся, що система Patriot в Україні, коли буде збито перший ворожий літак

Ігнат: Дізнаєтеся, що система Patriot в Україні, коли буде збито перший ворожий літак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Зернова угода" діє до 18 липня, Україна сподівається на нормалізацію роботи інспекцій - віцепрем'єр

Унаслідок російського обстрілу Зеленівки Херсонської області загинула дитина, ще двоє людей дістали поранення

ВАКС визнав законним затримання голови Верховного Суду Князєва

На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже роту

Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку членства України в НАТО

ОСТАННЄ

СБУ встановила командира артполку РФ, який віддав наказ стріляти по житлових кварталах Херсона

"Зернова угода" діє до 18 липня, Україна сподівається на нормалізацію роботи інспекцій - віцепрем'єр

У ЄС вирішують питання блокування Угорщиною 11-го пакета санкцій для РФ, так само як і фінансової та військової підтримки України

Подоляк: Формула миру Зеленського - єдина відправна точка в питанні відновлення міжнародного порядку та миру в Україні

Унаслідок російського обстрілу Зеленівки Херсонської області загинула дитина, ще двоє людей дістали поранення

ВАКС визнав законним затримання голови Верховного Суду Князєва

На Чернігівщині внаслідок обстрілу сталася пожежа у фельдшерсько-акушерському пункті

Учасниками Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, стали 40 країн і ЄС

Шмигаль подякував США за надання систем ППО для захисту українського неба

На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже роту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА