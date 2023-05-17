Система Patriot у Києві в робочому стані, її радіолокаційна складова не постраждала - ЗМІ

Офіційні представники США заявляють, що система Patriot має мінімальні пошкодження після російської атаки Києва у вівторок, повідомляє CNN.

"Пошкодження системи ППО Patriot після ракетного обстрілу Росією Києва у вівторок вранці мінімальні, повідомили CNN троє американських офіційних осіб, причому один чиновник назвав це "незначним" ушкодженням", - пише CNN у середу.

За даними видання, США направили інспекторів для перевірки системи після повідомлення української сторони про те, що система, мабуть, була пошкоджена, сказав один чиновник.

Як зазначає CNN із посиланням на офіційних осіб, сама система перебуває в робочому стані, а радіолокаційна складова Patriot, один із найважливіших її елементів, не постраждала. Офіційні особи США не вважають, що Patriot потрібно прибрати з поля бою для ремонту.

Повна батарея Patriot складається з шести основних компонентів: генератори, радар, станція управління, антени, пускова установка і ракети-перехоплювачі. Компоненти працюють разом, запускаючи ракету Patriot і успішно спрямовуючи її до цілі.

Раніше з посиланням на CNN повідомлялося, що Patriot могло бути пошкоджено, але не знищено, внаслідок обстрілу Києва у вівторок.