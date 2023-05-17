Подоляк: Формула миру Зеленського - єдина відправна точка в питанні відновлення міжнародного порядку та миру в Україні

Формула миру, ініційована президентом Володимиром Зеленським щодо припинення розв'язаної РФ війни проти України, є єдиною відправною точкою в питанні відновлення міжнародного порядку та миру в Україні, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Гіпотетичні "(мирні - ІФ-У) ініціативи", які не спираються на реальне розуміння природи війни та на ключові постулати міжнародного права, неприйнятні", - заявив Подоляк у коментарі "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання агентства, чи можуть мирні плани, які ініціюють ті чи інші іноземні держави, бути темами обговорення Україною.

"Україна неодноразово відзначала неможливість реалізації будь-якої формули, яка передбачає примітивний компроміс "території, суверенітет в обмін на мир". Тому що це не посприяє закінченню війни, а лише масштабує її", - додав він.

Зокрема, говорячи про заяву президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси про те, що українська та російська сторони погодилися прийняти його місію, яка має свій власний "мирний план" завершення війни, Подоляк наголосив: "В Україні вітають прагнення лідерів відновити мир та верховенство права у міжнародному порядку і саме тому запрошують долучитися до реалізації української Формули миру".

"Ми вітаємо прагнення світових лідерів, включно з лідерами держав Африканського чи Латиноамериканського, чи Американського континентів, відновити мир і верховенство права в міжнародному порядку, тому запрошуємо долучитися до втілення Формули миру президента Зеленського. Не потрібно витрачати час, щоб вигадати те, що вже існує", - сказав він.

Радник голови Офісу президента також наголосив, що українська Формула миру - це безумовна позиція українського народу і держави.

"І це єдина відправна точка для всіх процесів", - заявив Подоляк.

Він також нагадав, що будь-які переговорні опції можливі лише після виходу всіх російських військових угруповань із території України в межах кордонів 1991 року.

"Тому, все насправді досить просто - про реальне "політичне врегулювання і стабільний мир" можна говорити лише тоді, коли закінчаться бойові дії і території будуть звільнені. Лише так. Будь-які інші варіанти призведуть до продовження бойових дій, терактів у всьому світі та краху основ міжнародної безпеки", - резюмував він.

Раніше в Офісі президента України підтвердили, що лідер ПАР має намір приїхати до Києва у складі місії від декількох країн Африки з "мирною ініціативою", зміст якої поки що не розкривали.

За словами прессекретаря Зеленського, той висловив готовність "прийняти африканську делегацію, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську Формулу миру і запросити приєднатися до її реалізації".