Події

17:01 17.05.2023

ВАКС визнав законним затримання голови Верховного Суду Князєва

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ВАКС визнав законним затримання голови Верховного Суду Князєва

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав законним затримання голови Верховного Суду, викритого в корупційних діях, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні скарги сторони захисту на затримання колишнього голови Верховного Суду, якого САП і НАБУ підозрюють в отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди", - зазначили в САП.

Отже, як наголосили в прокуратурі, суд визнав зазначену скаргу необґрунтованою, а затримання законним.

Теги: #князєв #вакс

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