Події

16:40 17.05.2023

Шмигаль подякував США за надання систем ППО для захисту українського неба

1 хв читати
Шмигаль подякував США за надання систем ППО для захисту українського неба

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд подякував Сполученим Штатам за надання Україні систем ППО для захисту українського неба.

"На полях саміту Ради Європи зустрівся з пані послом США в ООН, членом Ради національної безпеки та уряду США Ліндою Томас-Грінфілд. Подякував Сполученим Штатам за підтримку створення Реєстру збитків. Кінцевою точкою наших зусиль має стати міжнародний Спеціальний трибунал. Це буде спільний внесок у встановлення справедливості та формування нової системи світової безпеки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

На зустрічі прем'єр-міністр України також наголосив на необхідності продовження ініціативи президента України Grain from Ukraine, наголошується в повідомленні.

"Висловив подяку США за надання систем ППО для захисту українського неба. Розраховуємо на подальшу тісну взаємодію задля посилення безпеки та нашої майбутньої перемоги", - підсумував він.

 

Теги: #сша #ппо #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 17.05.2023
У Рейк'явіку підписано політичну декларацію про створення Реєстру шкоди, завданої агресією Росії проти України - Шмигаль

У Рейк'явіку підписано політичну декларацію про створення Реєстру шкоди, завданої агресією Росії проти України - Шмигаль

10:35 17.05.2023
У 6 жителів Києва, які поширювали в соцмережах відео роботи ППО в ніч на 16 травня, відбулися обшуки - прокуратура

У 6 жителів Києва, які поширювали в соцмережах відео роботи ППО в ніч на 16 травня, відбулися обшуки - прокуратура

05:36 17.05.2023
У США заарештували двох росіян за звинуваченням в обході санкцій

У США заарештували двох росіян за звинуваченням в обході санкцій

04:11 17.05.2023
США надішлють Тайваню додаткову оборонну допомогу

США надішлють Тайваню додаткову оборонну допомогу

04:09 17.05.2023
Трамп має найвищі шанси на перемогу в праймеріз у 2024 році

Трамп має найвищі шанси на перемогу в праймеріз у 2024 році

20:08 16.05.2023
Вашингтон запровадив санкції проти росіянина Матвєєва за причетність до кібератак на інфраструктуру США

Вашингтон запровадив санкції проти росіянина Матвєєва за причетність до кібератак на інфраструктуру США

12:06 16.05.2023
Резніков про нічну атаку: Черговий неймовірний успіх ЗСУ, російській зброї можна і потрібно протиставити західну

Резніков про нічну атаку: Черговий неймовірний успіх ЗСУ, російській зброї можна і потрібно протиставити західну

07:33 16.05.2023
Україна отримала перший ЗРК SAMP-T, обіцяний Італією та Францією

Україна отримала перший ЗРК SAMP-T, обіцяний Італією та Францією

19:29 15.05.2023
Американський мільярдер Джордж Сорос спростував чутки про серцевий напад

Американський мільярдер Джордж Сорос спростував чутки про серцевий напад

12:57 14.05.2023
До падіння авіації в Брянській області РФ причетна російська ППО - Ігнат

До падіння авіації в Брянській області РФ причетна російська ППО - Ігнат

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Система Patriot у Києві в робочому стані, її радіолокаційна складова не постраждала - ЗМІ

"Зернова угода" діє до 18 липня, Україна сподівається на нормалізацію роботи інспекцій - віцепрем'єр

Унаслідок російського обстрілу Зеленівки Херсонської області загинула дитина, ще двоє людей дістали поранення

ВАКС визнав законним затримання голови Верховного Суду Князєва

На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже роту

ОСТАННЄ

СБУ встановила командира артполку РФ, який віддав наказ стріляти по житлових кварталах Херсона

Система Patriot у Києві в робочому стані, її радіолокаційна складова не постраждала - ЗМІ

"Зернова угода" діє до 18 липня, Україна сподівається на нормалізацію роботи інспекцій - віцепрем'єр

У ЄС вирішують питання блокування Угорщиною 11-го пакета санкцій для РФ, так само як і фінансової та військової підтримки України

Подоляк: Формула миру Зеленського - єдина відправна точка в питанні відновлення міжнародного порядку та миру в Україні

Унаслідок російського обстрілу Зеленівки Херсонської області загинула дитина, ще двоє людей дістали поранення

ВАКС визнав законним затримання голови Верховного Суду Князєва

На Чернігівщині внаслідок обстрілу сталася пожежа у фельдшерсько-акушерському пункті

Учасниками Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, стали 40 країн і ЄС

На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже роту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА