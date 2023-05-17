Шмигаль подякував США за надання систем ППО для захисту українського неба

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд подякував Сполученим Штатам за надання Україні систем ППО для захисту українського неба.

"На полях саміту Ради Європи зустрівся з пані послом США в ООН, членом Ради національної безпеки та уряду США Ліндою Томас-Грінфілд. Подякував Сполученим Штатам за підтримку створення Реєстру збитків. Кінцевою точкою наших зусиль має стати міжнародний Спеціальний трибунал. Це буде спільний внесок у встановлення справедливості та формування нової системи світової безпеки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

На зустрічі прем'єр-міністр України також наголосив на необхідності продовження ініціативи президента України Grain from Ukraine, наголошується в повідомленні.

"Висловив подяку США за надання систем ППО для захисту українського неба. Розраховуємо на подальшу тісну взаємодію задля посилення безпеки та нашої майбутньої перемоги", - підсумував він.