У Києві буде заборонено в'їзд великогабаритного транспорту під час оголошення повітряної тривоги - влада

В'їзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде з 22 травня заборонено.

Як повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації, відповідне рішення в середу ухвалила Рада оборони міста Києва.

"Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни. Північне Київське теруправління Національної гвардії спільно з управліннями патрульної поліції Києва та області забезпечить контроль над зупиненням вантажного транспорту на в'їздах до міста", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, Рада оборони Києва в середу також ухвалила рішення, згідно з яким наземний транспорт української столиці і приватних, і комунальних перевізників із 22 травня в разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. Водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття.