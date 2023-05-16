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20:08 16.05.2023

Вашингтон запровадив санкції проти росіянина Матвєєва за причетність до кібератак на інфраструктуру США

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Вашингтон запровадив санкції проти росіянина Матвєєва за причетність до кібератак на інфраструктуру США

Мінфін США у вівторок вніс до санкційних списків росіянина Михайла Матвєєва через те, що він, на думку Вашингтона, причетний до хакерських атак на інфраструктуру правоохоронних органів і підприємства США.

"Сьогодні OFAC, підрозділ Мінфіну США, відповідальний за правозастосування у сфері санкцій, включив до санкційних списків Михайла Матвєєва за його роль у проведенні кібератак щодо правоохоронної інфраструктури, бізнесу та критичної інфраструктури США", - ідеться в пресрелізі Мінфіну.

Згідно з даними Мінфіну, Матвєєв народився 1992 року, проживає в Калінінграді.

У документі наголошується, що юридичні структури округів Нью-Джерсі і Колумбія оприлюднили обвинувальні висновки проти Матвєєва. Держдеп США, зі свого боку, оголосив про винагороду "до $10 млн за інформацію, яка могла б сприяти арешту та/або засудженню Матвєєва".

За даними Мінфіну, "Матвєєв був центральною фігурою в розробленні та впровадженні таких програм із вірусами-вимагачами, як Hive, LockBit і Babuk". Зазначають, що 2021 року із сайтів, на яких було розміщено вірус Babuk, зокрема, здійснювали кібератаки на поліцейське управління "великого міста США". Згідно із твердженням Вашингтона, "у публічному інтерв'ю Матвєєв узяв на себе відповідальність за розміщення вкрадених даних управління поліції в інтернеті".

Крім цього, наголошується в документі, Матвєєв був пов'язаний із хакерськими атаками на деякі американські компанії, включно з авіакомпанією.

Теги: #сша #санкции #росія #кібератаки

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