ЗСУ звільнили на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 кв. км, але ворог дещо просувається в самому місті - Маляр

Українські війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 кв. км, водночас ворог дещо просувається в самому місті, підтягує підрозділи професійних десантників, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту подій. Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів", - написала вона в телеграм-каналі.

Заступник міністра наголосила, що водночас ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників.

"Тривають важкі бої з різним результатом. У ситуації, що склалась, наші війська роблять максимум і навіть більше", - заявила Маляр.