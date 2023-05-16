Франція виділяє понад EUR7 млн на другий етап проєкту #яМаріупольЖиття у Дніпрі

Франція виділяє понад EUR7 млн на другий етап проєкту #яМаріупольЖиття у Дніпрі, реконструкцію двох гуртожитків на 333 квартири, повідомила директорка із комунікацій у System Capital Management Наталія Ємченко.

"Сьогодні величезна новина з Дніпра для маріупольців - від Посла Франції в Україні Етьєна Де Понсена. Уряд Франції та Міжнародна Організація Міграції ухвалили рішення стратегічно підтримати проєкт #яМаріупольЖильє - виділити понад EUR7 млн на другий етап соціального тимчасового житла для маріупольців у Дніпрі, реконструкцію ще двох гуртожитків у Дніпрі", - повідомила вона на фейсбук-сторінці.

Ємченко уточнила, що загалом на цьому етапі буде реконструйовано 33 квартири/кімнати до кінця 2023 року.

Як раніше повідомлялося, проєкт #яМаріупольЖильє передбачає реконструкцію і повну модернізацію наявних порожніх гуртожитків Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в Дніпрі, Чернівцях, Івано-Франківську, Запоріжжі, Кропивницькому, Львові. Загалом до кінця 2024 року в рамках проєкту #яМаріупольЖиття, заплановано реконструкцію 1220 кімнат/квартир приблизно для 4 тис. найбільш незахищених маріпольців. Пілотний проєкт у Дніпрі на 35 квартир було відкрито у квітні.

"Ми підтверджуємо готовність Фонду бути партнером другого етапу проєкту #яМаріупольЖиття, тому що для нас допомога маріупольцям - абсолютний пріоритет", - наголосила Ємченко.