Глава МЗС Кулеба назвав п'ять аргументів, чому Україна має отримати винищувачі F-16

Надавши Україні винищувачі F-16, Вашингтон не тільки врятує безліч українських життів і забезпечить успіх українських сил на полі бою, а й допоможе пом'якшити глобальну продовольчу кризу, отримає досвід для зміцнення ВПС США та забезпечить довгострокову стабільність у Європі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїй статті для Foreign Policy.

"По-перше, Україні потрібні сучасні літаки для посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони, порятунку життів і захисту мирних жителів. Російські ракети і безпілотники ночами завдають ударів по наших мирних містах, убиваючи сплячих людей і, що особливо трагічно, дітей", - наголосив глава МЗС.

Він зазначив, що F-16 працюватимуть як одна комбінована система з наземною ППО, що дасть змогу українській ППО збивати російські ракети задовго до того, як вони когось уб'ють або знищать черговий енергооб'єкт.

"По-друге, нам потрібні сучасні літаки для підтримки наших Сухопутних військ. Перевага в повітрі потрібна як попередня умова для будь-яких успішних наступальних операцій відповідно до військової доктрини США і НАТО", - додав Кулеба.

Очільник відомства наголосив, що літаки F-16 дадуть змогу Україні контролювати небо, захищати свої війська, зменшувати втрати і підвищувати шанси пілотів вижити у повітряних боях.

"Надання Україні більшої кількості МіГів радянських часів не досягне цієї мети. Їх радари поступаються російським, а їх озброєння застаріло, що наражає життя наших льотчиків на серйозну небезпеку", - йдеться у статті міністра.

Третім пунктом необхідності надання літаків Кулеба назвав гарантування безпеки Чорноморського зернового коридору.

"Це дасть нам змогу повністю відновити експорт продуктів харчування з України, не покладаючись на постійну відсутність "доброї волі" з боку Росії. Ескадрилья добре оснащених F-16 дозволить тримати російські військові кораблі та бойові літаки подалі від морського маршруту зернового коридору. Це забезпечить безперебійний потік суден, що перевозять українське зерно та інші харчові продукти, особливо до найуразливіших країн Глобального півдня", - запевнив глава МЗС.

Окрім того, міністр вважає, що досвід України в бойових діях із РФ на F-16 піде на користь і ВПС США.

"Ми поділимося нашим досвідом використання F-16 проти Росії, що дасть змогу значно модернізувати ВПС США, не наражаючи на небезпеку життя американців. Українські аси перетворять вигадку Top Gun на реальність", - заявив Кулеба.

Глава МЗС також вважає, що літаки F-16 для України послужать сильним стримувальним фактором для будь-яких майбутніх спроб Росії перекроїти кордони в Європі, забезпечивши довгострокову стабільність на континенті.

"Нам потрібні ці літаки виключно для оборони і стримування. У нас ніколи не було територіальних претензій до Росії, тільки землі в межах наших кордонів, визнаних міжнародним правом. Тому побоювання з приводу того, що Україна неправомірно використовуватиме F-16, недоречні. Навпаки, F-16 допоможуть Україні не тільки у відновленні миру на своїй землі, а й у приборканні агресивних амбіцій президента Росії Володимира Путіна та деескалації конфлікту", - запевнив Кулеба.

За його словами, час, необхідний для підготовки українських пілотів, не може слугувати контраргументом, оскільки українські пілоти готові розпочати навчання в будь-який час і завершити його в найкоротші терміни.

"Немає причин, через які підготовка українських пілотів не може розпочатися зараз. Також немає проблем із доступністю літаків. У нас є підстави вважати, що деякі європейські партнери готові надати перші платформи і подбати про їх обслуговування, якщо Вашингтон дасть добро", - уточнив глава МЗС.

Кулеба запевнив, що надання наразі винищувачів окупиться в майбутньому десятиліттями безпечного і процвітаючого розвитку України, США, їхніх європейських партнерів.

"Замість того щоб зосереджуватися на побоюваннях, які ніколи не матеріалізуються, ми закликаємо Сполучені Штати та їхніх союзників розглянути переваги надання Україні F-16", - закликав очільник МЗС України.